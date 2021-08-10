SmartPay расширяет сферу услуг

К платежной системе SmartPay, принадлежащей информационно-вычислительному центру Министерства транспорта, связи и высоких технологий, объединяющему многие услуги на единой платформе, подключились также интернет-провайдеры Star Telecom и BeeOnline.

Абоненты этих интернет-провайдеров, выбрав на сайте smartpay.az раздел «интернет-провайдеры», а затем Star Telecom или BeeOnline, смогут, указав абонентские коды, удобно осуществлять ежемесячные платежи без каких-либо комиссий.

Для информации отметим, что SmartPay объединяет платежи до 400 провайдеров. С помощью этой услуги можно осуществить плату в терминалах SmartPay и в 1425 почтовых отделениях. Платежная система SmartPay, обеспечивающая высокий уровень безопасности и защиты персональных данных пользователей, охватывает всю территорию Азербайджана.

А для электронных платежей можно использовать сайт smartpay.az. Кроме того, пользователи мобильных устройств операционной системы Android могут ввести SmartPay Wallet в Play Store, выполнить поиск и загрузить приложение на свои мобильные устройства.

Через SmartPay пользователи могут оплачивать коммунальные услуги, банковские услуги, страховые платежи, госпошлины за регистрацию мобильных устройств, пополнять баланс на мобильных номерах и т.д.