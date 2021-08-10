Белоруссия предложила США оставить в Минске только пять дипломатов

Министерство иностранных дел Белоруссии предложило американской стороне сократить численность посольства США в Минске до пяти человек. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-секретаря МИД республики Анатолия Глаза.

"На фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению нашей страны мы также совершенно объективно не видим смысла в присутствии в Беларуси столь значительного персонала американской дипмиссии. Просто непонятно, чем им заниматься на таком фоне. В этой связи американской стороне предложено до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек", - отмечается в сообщении после встречи в МИД с временным поверенным в делах США в Белоруссии Рубеном Арутюняном.