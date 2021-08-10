Расим Мусабеков: «Исфандияр Вагабзаде - мудак»

«Вагабзаде в Баку – никто. И его заявления для властей не имеют никакого значения». Об этом в интервью российской газете «Взгляд» заявил депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков, комментируя скандальные заявления экс-посла Исфандияра Вагабзаде.

«В моем представлении Исфандияр Вагабзаде – человек абсолютно недипломатичного поведения и взглядов. Он просто мудак, несмотря на то, что занимал высокие посты и был послом во многих странах», – считает Мусабеков.

Депутат уверен, что оскорбительные высказывания бывшего дипломата никоим образом не скажутся на отношениях Баку и Москвы.

«Я не думаю, что Азербайджан выстраивает отношения с Россией исходя из всех глупостей, которые наговаривает Вагабзаде. Он в Азербайджане – никто. И его заявления не имеют никакого значения. Можно его хвалить или ругать, но сам по себе Вагабзаде не представляет интереса ни для государственных органов Азербайджана, ни для большинства азербайджанских граждан», – заключил собеседник.