Турецкие беспилотники все еще не дают покоя армянам в США

До этого армянские лоббисты в США, оказывая давление на владельца компании Space X Илона Маска, призывали его отказаться от запуска на орбиту турецкого спутника Türksat 5B, а администрацию Вашингтона – оказать с этой целью давление на бизнесмена. Причиной же, по мнению армянских лоббистов, была роль Турции в Карабах ской войне и ее превращение за счет своих беспилотников в авторитетного игрока в регионе. Лоббисты считают, что турецкий спутник военного назначения Türksat 5B позволит еще более расширить радиус действия турецких беспилотников.

Армянское лобби в США все еще не может переварить поддержку Азербайджана со стороны Турции в 44-дневной Карабах ской войне, в частности роль боевых беспилотников Bayraktar TB2 в этой войне. И оно пытается нанести удар по турецкой технологии беспилотных летательных аппаратов как одному из факторов, усиливающих позиции Турции в регионе и в мире в целом.

А сейчас 27 членов из обеих партий палаты представителей Конгресса США написали на имя госсекретаря Энтони Блинкена письмо, в котором назвали стремительно развивающиеся беспилотные боевые системы Турции «угрозой интересам Соединенных Штатов» и призвали приостановить предоставление Турции технологий и комплектующих для их производства.

В письме говорится, что как минимум 10 деталей к использованному осенью минувшего года в Карабахе боевому беспилотнику Bayraktar TB2 производятся в Соединенных Штатах либо в находящихся в этой стране дочерних компаниях.

Как сообщает haqqin.az, в письме выражена просьба к госсекретарю выступить с отчетом о производстве дронов в Турции. В этом отчете должны быть отражены роль американских технологий в турецких дронах и факты нарушения законов о санкциях, если таковые имеются. В письме, подготовленном по инициативе конгрессменов Давида Сисилайна из штата Род-Айленд и Гуса Билиракиса из Флориды, утверждается, что турецкие беспилотные системы вызывают дестабилизацию во многих регионах мира, представляя угрозу интересам США, их союзникам и партнерам.

«За последний год турецкие дроны были применены в Азербайджане, Сирии, Ливии. Турция также подписала договор о продаже этих дронов Польше и Пакистану. В том числе она готовится развернуть базу дронов на Северном Кипре», - заявляют конгрессмены.

Отметим, что нападки армянского лобби на Западе против БПЛ Bayraktar, начавшиеся после освобождения Азербайджаном Карабаха, ранее привели к отказу Канады от оснащения этих дронов камерами. Но очень скоро компания Baykar вместо них начала использовать камеры, разработанные национальной компанией ASELSAN и обладающие преимущественными показателями. Турецкие технологии беспилотных систем в большей мере отечественные, и в этом смысле письмо американских конгрессменов не может помешать производству беспилотников Bayraktar TB2, а также более мощных Akıncı и Aksungur, серийный выпуск которых в Турции уже начат.

Но возникает вопрос, каким образом беспилотники Bayraktar могли навредить интересам США, будучи применяемыми на оккупированных территориях Азербайджана в ходе 44-дневной войны осенью прошлого года. По мнению этих конгрессменов, продолжение оккупации азербайджанских территорий как-то перекликалось с интересами США?

Это письмо - открытое саморазоблачение и отражает переживания его авторов об интересах не США, а армянской диаспоры, от которой они получили заказ.