В Германии тысячи людей получили вместо вакцины физраствор

Медсестра в округе Фрисландия в Нижней Саксонии подменяла вакцину Pfizer физраствором. В марте и апреле вакцинацию проходили пожилые люди, и они оказались не защищены от коронавируса, хотя сам по себе солевой раствор не вреден для организма.

Всего физраствор вместо вакцины получили около 8 600 граждан. Медсестра объясняла это тем, что она роняла ампулы, и ей не хотелось признаваться. Можно предположить, что она делала это тысячи раз.

Полиция уже выяснила, что медсестра являлась убежденной антипрививочницей и в соцсетях выражала свой скептический взгляд на вакцину.