The National İnterest: Пашинян не оправдал надежд. Армения должна смириться с потерей Карабаха
В последние пару месяцев с азербайджано-армянской границы чуть не каждый день поступает информация о перестрелках. Подразделения армянской армии не хотят мириться с тем, что азербайджанская армия выходит на международно признанные государственные границы страны, указанные на картах советского периода, и укрепляется там на выгодных позициях. Вместо того чтобы вести переговоры по делимитации и демаркации границ, работать над соглашением о большом мире, Армения прибегает к новой эскалации. В том числе армянское военное руководство в последние дни вновь вернулось к дерзкой риторике и озвучивает хвастливые заявления о «применении всех средств против азербайджанской армии». Хотя, казалось бы, в Армении не должны забывать, к каким последствиям после 44-дневной войны привели подобные заявления, дерзкая риторика, нарушение мирных переговоров.
Как сообщает haqqin.az, директор Школы общественных и международных отношений Балтиморского университета профессор Иван Саша Шихан в своей статье, опубликованной в авторитетном американском журнале The National İnterest, также пишет, что эскалация на границе является «весьма рискованной стратегией» для Пашиняна.
«Просьба Пашиняна направить больше русских сапог не только в Карабах, но и вдоль всех национальных границ Армении означает более милитаризованные границы, но на этот раз уже с участием третьей стороны. А это не снизит напряженности, наоборот, еще более усилит ее», - заявляет американский профессор.
Автор отмечает, что спустя восемь месяцев после прекращения при посредничестве России 44-дневной войны между Азербайджаном и Арменией военная напряженность между этими двумя странами вновь усилилась. В последние недели произошли бои с потерями для обеих сторон, и это ничего хорошего не предвещает.
«Спровоцированные Арменией в июле минувшего года аналогичные столкновения также были начаты на границе. Вслед за этим начались боевые операции, которые продлились четыре дня. А спустя два месяца – настоящая война. Нынешняя обстановка требует от мировых лидеров не просто привычных заявлений с призывами к миру, но и безотлагательного их внимания», - пишет профессор Шихан. Он отмечает, что единственным путем смягчения напряженности между Арменией и Азербайджаном является демаркация границ.
Автор считает, что Армения должна смириться с потерей Карабаха, международно признанной территорией Азербайджана, оккупированной ею около 30 лет. Профессор Шихан подчеркивает, что надежды международной либеральной общественности, связанные с Пашиняном, не оправдались, а после его прихода к власти выяснилось, что он такой же националист, как и другие армянские лидеры, а вовсе не либерал.
«Пашинян понимает, что отказ от Карабаха – это предательство. Но и возврат к войне приведет к разрушительным последствиям. Азербайджан в прошлогодней войне решительно продемонстрировал свою военную удаль. Его армия только потому остановилась на нынешней линии соприкосновения, что Москва предупредила о своем вмешательстве в войну со стороны Армении. Если бы этого не было, Азербайджан вернул бы все свои международно признанные территории. А вместо этого теперь часть его территорий перешла под контроль российских миротворцев», - говорится в статье.
Профессор Шихан отмечает, что Пашинян и армянские силы следуют промежуточным путем между войной и миром, продолжая войну иными способами. Приграничные перестрелки низкой интенсивности позволяют сохранять напряженность. Это попытка все еще удерживать на повестке карабахский вопрос и вновь объединять армян вокруг этой идеи, направлять внутренний гнев в стране на внешнего врага.
«Пашинян понимает, что приближается зима и наряду с конфликтом экономическое положение в стране ухудшит COVID-19. Отвлечение внимания от внутренних проблем для премьер-министра - это способ остаться в живых. Но даже если бы Пашинян был истинным миротворцем, это вряд ли имело бы какое-то значение. В политике Армении с начала 90-х годов хозяевами положения являются карабахские армяне, и в армии все еще действуют их порядки. Поэтому, после того как Пашинян подписал соглашение о приостановлении военных операций, против него и была предпринята попытка военного переворота», - пишет автор.
Профессор подчеркивает, что стратегия Пашиняна по эскалации на границе весьма ненадежна и рискованна, так как возврат к войне может привести к тому, что Азербайджан вернет себе весь Карабах. И поэтому для Армении мир – самый выигрышный вариант, и если она пойдет этим путем, Пашинян сможет сохранить и права карабахских армян, большинство из которых покинули эти территории во время войны.
В статье говорится, что Пашинян, вместо того чтобы пойти на мирные переговоры, старается разместить русских военных вдоль всей границы страны, но не учитывает того, что это может всесторонне воспрепятствовать заключению мира. А без мирного соглашения Армения окажется в еще худшем положении. «Эффективный государственный деятель признал бы, что созрело время для устойчивого мира. Если Пашинян не видит этого, его союзники должны проявить мудрость и убедить армянского премьер-министра в этом», - убежден профессор Шихан.