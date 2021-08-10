The National İnterest: Пашинян не оправдал надежд. Армения должна смириться с потерей Карабаха

Отдел информации 17:46

В последние пару месяцев с азербайджано-армянской границы чуть не каждый день поступает информация о перестрелках. Подразделения армянской армии не хотят мириться с тем, что азербайджанская армия выходит на международно признанные государственные границы страны, указанные на картах советского периода, и укрепляется там на выгодных позициях. Вместо того чтобы вести переговоры по делимитации и демаркации границ, работать над соглашением о большом мире, Армения прибегает к новой эскалации. В том числе армянское военное руководство в последние дни вновь вернулось к дерзкой риторике и озвучивает хвастливые заявления о «применении всех средств против азербайджанской армии». Хотя, казалось бы, в Армении не должны забывать, к каким последствиям после 44-дневной войны привели подобные заявления, дерзкая риторика, нарушение мирных переговоров. Как сообщает haqqin.az, директор Школы общественных и международных отношений Балтиморского университета профессор Иван Саша Шихан в своей статье, опубликованной в авторитетном американском журнале The National İnterest, также пишет, что эскалация на границе является «весьма рискованной стратегией» для Пашиняна.

«Просьба Пашиняна направить больше русских сапог не только в Карабах, но и вдоль всех национальных границ Армении означает более милитаризованные границы, но на этот раз уже с участием третьей стороны. А это не снизит напряженности, наоборот, еще более усилит ее», - заявляет американский профессор. Автор отмечает, что спустя восемь месяцев после прекращения при посредничестве России 44-дневной войны между Азербайджаном и Арменией военная напряженность между этими двумя странами вновь усилилась. В последние недели произошли бои с потерями для обеих сторон, и это ничего хорошего не предвещает. «Спровоцированные Арменией в июле минувшего года аналогичные столкновения также были начаты на границе. Вслед за этим начались боевые операции, которые продлились четыре дня. А спустя два месяца – настоящая война. Нынешняя обстановка требует от мировых лидеров не просто привычных заявлений с призывами к миру, но и безотлагательного их внимания», - пишет профессор Шихан. Он отмечает, что единственным путем смягчения напряженности между Арменией и Азербайджаном является демаркация границ. Автор считает, что Армения должна смириться с потерей Карабаха, международно признанной территорией Азербайджана, оккупированной ею около 30 лет. Профессор Шихан подчеркивает, что надежды международной либеральной общественности, связанные с Пашиняном, не оправдались, а после его прихода к власти выяснилось, что он такой же националист, как и другие армянские лидеры, а вовсе не либерал.