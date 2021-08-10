Резкий рост заболевших коронавирусом в Азербайджане +2 396
В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 396 новых случаев заражения коронавирусом, 674 человека выздоровели, 11 – скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 357 058 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 336 445 человек благополучно прошли лечение, 5 095 пациентов клиник скончались. Лечение 15 518 зараженных COVID-19 продолжается в больницах особого режима.