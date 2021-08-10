ВОЗ начала тестировать три новых препарата от COVID

ТАСС со ссылкой на пресс-релиз организации сообщает, что испытания этих лекарств будут проводиться на основе международной платформы сотрудничества Solidarity PLUS, в которой участвуют более 600 больниц в 52 странах.

Всемирная организация здравоохранения объявила о предстоящем проведении новой фазы испытаний трех потенциальных препаратов для лечения пациентов с коронавирусом в больницах - артесуната, иматиниба и инфликсимаба.

В документе подчеркивается, что указанные препараты "были отобраны группой независимых экспертов в связи с тем, что потенциально снижают риск смерти госпитализированных пациентов с COVID-19". Эти лекарства уже применяются для лечения других болезней: артесунат - малярии в тяжелой форме, иматиниб - некоторых видов рака, а инфликсимаб - заболеваний иммунной системы, таких как болезнь Крона и ревматоидный артрит.

Международная платформа сотрудничества Solidarity PLUS представляет собой "крупнейшую глобальную коллаборацию стран - членов ВОЗ", напомнили в организации. Во второй фазе испытаний трех препаратов примут участие 600 больниц 52 стран, это на 16 стран больше, чем во время проведения первого этапа.

Ранее эксперты проводили оценку четырех других потенциальных препаратов для лечения коронавирусной инфекции - ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира и интерферона. Выяснилось, что данные лекарства "имеют малый эффект или не имеют никакого для госпитализированных пациентов с COVID-19", констатировали в ВОЗ.