В Азербайджане «журналистов»-рэкетиров задержали с поличным

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, 10 августа 2021 года в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре было возбуждено уголовное дело и проводится расследование в отношении совершивших незаконные действия Абдуллаева Санана Гасан оглу и Атаева Ильгара Алиаббас оглу.

В сообщении отмечается, что в результате оперативно-следственных мероприятий были выявлены основания для подозрения в том, что С.Абдуллаев, войдя в преступный сговор с Ильгаром Атаевым, который проводил вместе с ним съемку на странице «Хебер каналы» в YouTube, созданной им 24 декабря 2012 года, распространял видеоролики о якобы незаконных действиях должностных лиц Исполнительной власти Геранбойского района, потребовал путем шантажа и получил у должностного лица ИВ за удаление этих видеороликов 4 тысяч манатов.

Санан Абдуллаев и Ильгар Атаев были задержаны во время оперативного мероприятия, проведенного 10 августа, в качестве подозреваемых по статье 182.2.1 (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана. Следствие продолжается.