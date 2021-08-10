Девять лет ожидания… Сможет ли «Нефтчи» повторить в Финляндии свой кипрский успех?

Завтра в Хельсинки состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся местный ХИК и бакинский «Нефтчи». Успех в этой игре гарантирует победителю выход в раунд плей-офф Лиги Европы и как минимум участие в групповом турнире Лиги конференций.

«Нефтчи» лишь раз в своей истории играл в группе. Было это девять лет тому назад. Ровно столько болельщики знаменитой команды ждут второго попадания в групповой раунд. За эти годы «Нефтчи» лишь раз был близок к выходу в осеннюю стадию еврокубков, когда проиграл в плей-офф Лиги Европы сербскому «Партизану» (2:3, 1:2). В остальных случаях команда завершала выступление до определяющего этапа. И вот сейчас есть шанс пройти финнов и зарезервировать за собой место в группе Лиги конференций.

Каковы шансы чемпиона Азербайджана против ХИК после домашней ничьей 2:2? Если взглянуть на историю выступления «Нефтчи» в еврокубках, то мы увидим, что команда дважды начинала двухматчевое еврокубковое противостояние домашней ничьей 2:2. Увы, в обоих случаях в гостях бакинскому клубу не удавалось добиться приемлемого результата. В Лиге Европы сезона 2015/16 «Нефтчи» сыграл 2:2 в Баку с черногорской «Младостью», а выездной матч завершился со счетом 1:1, что устраивало хозяев.

Второй пример – это матчи с израильской «Бней Йегудой» в Лиге Европы 2019/20. После результативной ничьи в Баку израильтяне дома победили со счетом 2:1.

Впрочем, после отмены правила выездного гола уже неважно, сколько именно голов было забито при ничейном результате. В ответной игре команды начинают борьбу с нуля.

Помимо описанных выше двух противостояний с «Младостью» и «Бней Йегудой», «Нефтчи» еще шесть раз играл вничью в первой домашней игре. И лишь в двух случаях удавалось пройти дальше. Впервые бакинцы смогли сыграть в ответной игре в гостях удачнее, чем дома в сезоне 2012/13. Тогда «Нефтчи», руководимый Беюкагой Гаджиевым, после 1:1 в Баку одержал историческую победу над кипрским АПОЭЛ (3:1), став первой азербайджанской командой, попавшей в групповой турнир.