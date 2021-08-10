Рабочий центр DOST трудоустроил 40 безработных

Программа оплачиваемых общественных работ, осуществляемая Рабочим центром DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения, охватывает и территорию Парка военных трофеев. С целью содержания парка в соответствии с правилами санитарной гигиены, регулярного выполнения текущих работ по его благоустройству Рабочий центр DOST обеспечил работой 40 человек. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минтруда.

С каждым из них Центр заключил трудовое соглашение. А это, будучи важной основой для обеспечения их трудовых прав, вместе с тем создает почву для их включения в систему социального страхования и формирования в будущем их прав на социальную защиту.

В целом в рамках программы «Друг безработного» к оплачиваемым общественным работам сегодня привлечены 56 тысяч лиц.