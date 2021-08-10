В Китае запретили петь «идеологически неправильные» песни

Власти Китая с целью укрепления идеологической безопасности составят список песен с «недопустимым содержанием», которые будет запрещено исполнять в караоке-клубах на территории Поднебесной, говорится в постановлении Министерства культуры и туризма КНР.

Согласно постановлению, меры вводятся «в целях пропаганды основных социалистических ценностей и укрепления национальной культурной и идеологической безопасности», передает РИА Новости.

В частности будут запрещены к исполнению песни, угрожающие национальному единству, суверенитету и территориальной целостности Китая, нарушающие основные принципы Конституции страны, разжигающие межнациональную рознь и подрывающие этническое единство, нарушающие основы религиозной политики Китая и поощряющие культы и суеверия, пропагандирующие азартные игры, насилие, наркотики, а также непристойное поведение, содержащие оскорбления и клевету в адрес других лиц.

Министерство культуры и туризма КНР создаст национальную группу экспертов, ответственную за обзор музыкального содержания караоке и создание национальной системы репертуара караоке-музыки. Постановление вступит в силу 1 октября.

Караоке-клубы - одно из самых популярных развлечений в Китае, их регулярно посещают представители всех возрастов и социальных групп по всей стране. По данным китайских СМИ, в стране насчитывается более 50 тыс. заведений с караоке.