Ильхам Алиев издал еще один указ по SOCAR

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменения в указ президента Азербайджанской Республики №844 от 24 января 2003 года «Об усовершенствовании структуры Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики», сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно указу, правление компании будет состоять из назначаемых и освобождаемых с занимаемой должности президентом Азербайджана 14 членов: президента, первого вице-президента и 12 вице-президентов компании.

Ранее правление компании состояло из назначаемых и освобождаемых с занимаемой должности президентом Азербайджана президента, первого вице-президента и вице-президентов компании по вопросам геологии и геофизики, по разработке месторождений, по экономическим вопросам, по переработке, по инвестициям и маркетингу, по социальным вопросам, по экологии, по кадрам, режиму и информационным технологиям, по стратегическому развитию, по вопросам транспортировки нефти, газа и газовому хозяйству.