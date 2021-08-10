Самир Абасов в Финляндии: «У футболиста «Нефтчи» обнаружили коронавирус»

Главный тренер «Нефтчи» Самир Абасов и футболист Сезар Меза Колли провели в Хельсинки на стадионе «Болт Арена» пресс-конференцию, предваряющую завтрашний матч Лиги Европы с финским ХИК, передает корреспондент haqqin.az из Финляндии.

«Завтра встретятся две команды, играющие в разный футбол, - говорит Самир Абасов. - Мы любим больше играть с мячом, а они прессингуют, играют на контратаках. Мы это видели и в первой игре. ХИК создал нам проблемы в Баку.

Завтра будем играть на синтетическом газоне, посмотрим, какие проблемы это нам создаст. Радует, что сидящий рядом со мной Сезар Меза Колли привык к таким полям.

Мы отдаем себе отчет в том, почему сюда приехали. Завтра постараемся воплотить наши задумки в жизнь и вернуться с хорошим результатом.

Счет 2:2 в первой игре, может, не очень в нашу пользу, но завтра все начнется с нуля. Неважно, как мы сыграли в Баку. Сделаем все, чтобы пройти дальше.

Давления не ощущаем. Завтра мы можем очень многое решить, ответить на многие вопросы. Хотим увидеть плоды наших трудов и пробиться в группу. Очень большое желание у игроков. Верим, что завтра будет все хорошо.

Мы хотели приехать в Хельсинки за два дня до игры, чтобы адаптироваться к погоде и синтетическому полю. Но финны не выделили нам нормального поля для тренировок. Когда они приехали к нам, мы создали им все условия. Для всех приезжающих создаем. Но не думаю, что игра на синтетике сыграет завтра свою роль».

Самир Абасов также сообщил, что у одного из футболистов был обнаружен коронавирус, и он не приехал в Хельсинки. Это – португалец Уго Басто. Также наставник коснулся информации о трансфере лучшего бомбардира команды, ныне травмированного Намика Алескерова.

«Басто восьмой день находится в изоляции. А что касается Намика, то он поехал в Турцию, чтобы ему после травмы подготовили маску. Он должен был заниматься индивидуально. После возвращения в Баку клуб даст подробную информацию на этот счет.

Контракт с Намиком был подписан до моего прихода в клуб. Сейчас «Нефтчи» предложил ему новый контракт, и он сказал, что подумает. Нормально, что ему поступают предложения, он – лучший бомбардир чемпионата Азербайджана. Но когда такой игрок уходит за несколько дней до начала чемпионата – это не очень хорошо».

Сезар Меза Колли сказал следующее:

«Завтра нас ждет сложный матч. Постараемся показать игру, которую хотят видеть наши тренеры, и вернуться с победой.

Я счастлив в «Нефтчи». Всем доволен. Сделаю завтра все от меня зависящее, чтобы помочь команде».