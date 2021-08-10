Финское неуважение к азербайджанским журналистам

Сегодня в 19:30 по бакинскому времени в Хельсинки на стадионе "Болт Арена" должна была состояться пресс-конференция главного тренера "Нефтчи" Самира Абасова. Пресс-конференция состоялась, но прошла не в привычной обстановке и началась с опозданием, сообщает корреспондент haqqin.az из столицы Финляндии.

Сначала сотрудники местного стадиона и клуба ХИК не хотели пропускать азербайджанских журналистов на территорию арены, мотивируя это тем, что нас слишком много. Хотя заранее все было согласовано между двумя клубами.

После вмешательства сотрудников "Нефтчи" проблему удалось решить. Однако затем финны напрочь отказались впускать представителей СМИ в конференц-зал. Дескать, во время пандемии проводить пресс-конференции нужно только на свежем воздухе. В результате пресс-конференция Самира Абасова состоялась на трибуне под открытым небом.