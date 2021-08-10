Как сообщили haqqin.az в пресс-службе госкомитета, 11 августа начальник аппарата Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Эльдар Зейналов принял в режиме онлайн Алиеву Махиру. Обращение гражданки Алиевой касалось предоставления жилья семье ее сына Гулиева Илькина Матлаб оглу, временно поселившегося в недостроенном административном здании глазной больницы Хатаинского района Баку.

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев отреагировал на жалобу жительницы Агдама Алиевой Махиры Фиридун гызы, временно зарегистрированной в Сураханском районе Баку.

В сообщении госкомитета отмечается, что в ответ на обращение Алиевой было предложено переселить семью Гулиева Илькина в трехкомнатную квартиру в новом 50-квартирном доме, построенном в поселке Гузанлы Агдамского района. Однако семья не приняла предложение госкомитета.

После онлайн-приема, примерно в 13-14 часов в приемную административного здания Госкомитета явилась молодая женщина с пятью детьми, которая, не представившись, заявила: «Больше не могу смотреть за детьми, возьмите их и отдайте в детский дом» и, не обращая внимание на окрики сотрудников Госкомитета, покинула здание, говорится в сообщении.

Сотрудники Госкомитета немедленно проинформировали свое руководство о происшедшем. В ходе беседы с детьми был определен фактический адрес проживания семьи, и только после этого выяснилось, что это дети Илькина, сына гражданки Алиевой М. После опознания родителей детей передали семье.

Оставившая детей в здании Госкомитета Гулиева Сабина Ариф гызы имеет постоянную прописку в доме своих родителей в селе Пашабейли Агдамского района и не является вынужденно переселенным лицом, заявили в Госкомитете. В 2013 году она вышла замуж за Гулиева Илькина и имеет пять детей от этого брака.

Госкомитет отмечает, что в недостроенном здании глазной больницы в Хатаинском районе Баку временно размещена 191 семья вынужденных переселенцев, и в освобожденных районах им планируется предоставить новое место для проживания – дом или квартиру.

Вместе с тем Госкомитет учитывает семейное положение и жилищные условия Илькина и Сабины Гулиевых и предлагает им переехать в трехкомнатную полностью отремонтированную квартиру в их родном районе.

Госкомитет еще раз доводит до сведения вынужденных переселенцев, что новое жилье для них будет возводиться только на освобожденных от оккупации территориях. В ходе поэтапного возвращения вынужденным переселенцам с наиболее тяжелыми жилищными условиями новое жилье будет предоставлено в первую очередь.