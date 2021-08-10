Маршал Дустум уверен: талибы потерпят поражение

Боевики движения «Талибан» ранее уже неоднократно атаковали север Афганистана и попадали в западню. Как сообщает Anadolu , об этом заявил бывший вице-президент Афганистана маршал Рашид Дустум.

По его словам, талибам нет места на севере Афганистана.

«Талибы ранее уже несколько раз пытались захватить северный Афганистан, однако их главари оказывались в ловушке. На этот раз талибам будет непросто покинуть север страны, они вновь окажутся в западне», - уверен Дустум.

Бывший вице-президент Афганистана отметил, что жители северных афганских провинций восстанут против присутствия талибов и те потерпят поражение в этом регионе.