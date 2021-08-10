Икрам Нур, автор haqqin.az 20:45

После событий в Тунисе вооруженные силы Турции развернули военное подразделение при поддержке БПЛА для наблюдения на ливийско-тунисской границе. Базирующийся в Бенгази телеканал 218 объявил, что турецкие военные установили системы ПВО и РЭБ около населённого пункта Бени-Валид. К юго-востоку от Триполи. В двух сотнях километрах от Средиземного моря, изредка бросающих сюда живительные ветра. Старинная полуразрушенная крепость, помнящая еще крестоносцев, ажурные мечети, устремленные в бесконечное и постоянно голубое небо. Добро пожаловать в Бени-Валид, место, которое становится точкой контроля Турции за ситуацией в Тунисе.

Где спустя две недели после конституционного переворота продолжаются чистки политических противников президента Каиса Саида. Так, на днях был арестован Саад Джазири, депутат парламента страны от партии «Ар-Рахма», но, что более важно, владелец популярной местной радиостанции «Quran Karim Tunisie». Убежденный сторонник сотрудничества с Турцией, противник Эмиратов – уже пятый депутат парламента, арестованный с тех пор, как президент захватил власть 25 июля и снял неприкосновенность с парламентариев. Вроде бы и классика – глава путчистов зачищает политическое поле от оппонентов. Причем вне зависимости от их политического веса. К примеру, за «антиправительственные посты в социальных сетях» был арестован лидер микроскопической партии «Голоса фермеров» Фейсал Теббини, в которой и числилось-то семь десятков членов, три четверти из которых – его родственники. Но вот что характерно – все арестованные выступали за углубление партнерства с Анкарой, критиковали политику Запада в Северной Африке и «нового фараона» - египетского фельдмаршала ас-Сиси.

Тенденция, однако: президент Туниса не просто расчищает политическое поле, ослабляя своих врагов, но и заодно демонстрирует народу «посадки плохих исламистов», коварно мешавших ему и военным бороться за все хорошее. А в качестве доказательства, что именно Каис Саид и его хунта – «светлое завтра Туниса», в стране резко стартанула кампания по вакцинации населения. Тот же минздрав страны отчитался, что за сутки, с 8 по 9 августа, вакцинировалось рекордное количество граждан - 551 тысяча человек. При том, что до переворота этот показатель не превышал 45-50 тысяч в день – вот как жители страны захотели вместе с Саидом дожить до завтра. Наглядная демонстрация того, что «просвещенный авторитаризм» поэффективнее будет, чем какие-то там парламентская демократия, оппозиция и свобода слова. Анкара сохраняет сдержанность. И хотя официальный представитель правящей партии Омер Челик назвал захват власти переворотом - Эрдоган и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу до сих пор избегают этого термина.