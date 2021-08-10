Цена на газ в Европе бьет рекорды

Стоимость «голубого топлива» в Европе на торгах в среду достигала нового рекордного уровня — в $555 за тысячу кубометров — на фоне сокращения поставок из России после аварии в Уренгое.

Значение ближайшего к спотовым котировкам срочного контракта — сентябрьского фьючерса на индекс газового хаба TTF на ICE Futures — увеличилось до 45,795 евро за тысячу кВтч, или $555 за тысячу кубометров, сообщает Интерфакс.

Днем ранее спотовый контракт на TTF закрылся на отметке $539 за тысячу кубометров.

«Прайм» напоминает, что пожар на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту «Газпрома» произошел 5 августа. Возгорание возникло на установке деэтанизации конденсата первой очереди завода, производственные мощности были остановлены. На фоне пожара поставки газа по газопроводу Ямал-Европа временно упали более чем вдвое.