После пожаров Турцию накрыли сильные наводнения
В Турции новый удар стихии. На страну обрушились мощные наводнения. Волна дождей накрыла Черноморский регион на севере страны - в нескольких населенных пунктах наводнения и оползни. Об этом сообщает Hürriyet.
В частности в провинции Синоп несколько домов обвалились из-за оползней, вызванных сильными ливнями. Вода уносила автомобили местных жителей. Информации о пострадавших пока не поступало.
В провинции Айдын после сильных осадков наводнения затопили большое количество домов и предприятий.
Кроме того, часть дороги между провинцией и Стамбулом обвалилась, а бульдозеры спасли 20 человек, застрявших в своих домах.
Также в провинции Кастамону внезапные и сильные осадки затопили подвалы зданий. Внезапный сдвиг перекрыл дорогу, соединяющую центр города Кастамону с районом Инеболу. Власти предупредили людей о наводнении и оползнях в разных частях региона.