После пожаров Турцию накрыли сильные наводнения

В Турции новый удар стихии. На страну обрушились мощные наводнения. Волна дождей накрыла Черноморский регион на севере страны - в нескольких населенных пунктах наводнения и оползни. Об этом сообщает Hürriyet.

В частности в провинции Синоп несколько домов обвалились из-за оползней, вызванных сильными ливнями. Вода уносила автомобили местных жителей. Информации о пострадавших пока не поступало.