Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани назначил посла страны в Саудовской Аравии в рамках нормализации отношений между двумя государствами, которые находились в замороженном состоянии с июня 2017 года. Об этом сообщило Катарское информационное агентство (QNA).

"Указом номер 29 от 2021 года Бандар Мухаммед Абдалла аль-Аттыя назначен чрезвычайным и полномочным послом Государства Катар в Королевстве Саудовская Аравия", - цитирует QNA заявление канцелярии эмира.

ТАСС напоминает, что летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В Катаре назвали решение арабских соседей необоснованным. Разрешить ситуацию удалось в январе 2021 года на 41-м саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ - Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия) в саудовском городе Эль-Уля, когда было подписано соглашение о прекращении всех разногласий с Катаром, восстановлении полноценных дипломатических отношений, а также возобновлении авиасообщения и снятии блокады.