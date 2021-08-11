В США из-за «Северного потока-2» остановили работу Сената

Сенаторы от Республиканской партии США Тед Круз и Майк Ли остановили работу верхней палаты Конгресса в знак протеста против решения президента Джо Байдена не вводить санкции из-за российского газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет The Hill.

Согласно сообщению, Круз заблокировал утверждение десятка кандидатов на должности в Госдепартамент, отметив, что они останутся в подвешенном состоянии до следующего месяца, когда Сенат вернется после летних каникул. Несмотря на все попытки, сенаторы-демократы не смогли убедить коллег-республиканцев продолжить работу.

21 июля США обнародовали детали соглашения с Германией по «Северному потоку-2». Вашингтон не станет препятствовать завершению его строительства в территориальных водах Германии, однако Берлин возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины, напоминает Лента.ру.