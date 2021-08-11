Раиси назвал главный приоритет Ирана

Борьба с распространением коронавирусной инфекции нового типа и взятие под контроль пандемии COVID-19 являются приоритетными вопросами для Ирана, заявил президент Ирана Ибрагим Раиси на заседании правительства в Тегеране, сообщает администрация главы иранского государства.

По словам президента ИРИ, все госчиновники должны приложить усилия для того, чтобы взять под контроль ситуацию с коронавирусом, обострившуюся в последние дни.

«Если не задействовать все возможности страны, то нам будет сложно выйти из сложившейся ситуации», - подчеркнул Раиси, слова которого приводит Anadolu.