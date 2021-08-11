Беларусь не приняла первого за 12 лет посла США

МИД Беларуси отозвал ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске. Такое решение, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства, принято в ответ на санкции, введенные США.

Как заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, в Венской конвенции о дипломатических сношениях прописаны такие ситуации. «Поэтому недопонимания здесь быть не должно. Но, если понадобится, мы разъясним», — сказал Глаз.

Пост посла США в Беларуси вакантен с 2008 года. В декабре 2020 года Госдепартамент США утвердил на этот пост Джули Фишер, однако она так и не прибыла в Беларусь, и ее аккредитация в качестве посла до сих пор не завершена, отметили в белорусском МИД.