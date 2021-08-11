Российские пограничники увеличивают посты на границе с Азербайджаном

Посты российских пограничников могут быть размещены еще в нескольких селах Тавушской области. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал местным журналистам руководитель села Азатамут Артур Бегинян.

«Несколько дней назад в Азатамут прибыли два российских пограничника, они осмотрели территорию, чтобы поместить свой пост. Пока не решено, где он будет размещен. Сейчас в селе временно находятся 2 российских пограничника и прибывшие с ними 10 технических сотрудников армянской национальности. Когда работы по размещению поста начнутся, к ним присоединится личный состав примерно в 50 человек», - заявил Бегинян.

Напомним, ранее российские пограничники были размещены в селе Воскепар (Аскипара) Тавушской области. Это село расположено между находящимися в настоящее время под оккупацией селами Ашагы и Юхары Аскипара Газахского района. Размещение в селе российских пограничников привело к таким предположениям в Армении, что все это - подготовка к возвращению газахских сел, попавших под оккупацию в начале 90-х годов. Однако власти Армении заявляют, что размещение российских пограничников направлено на предотвращение эскалации вдоль границы.

По словам Бегиняна, начиная с приграничных сел Бердского региона возможно размещение российских пограничников в селах Айгепар, Паравакар, Айгеховит, Беркабер, Коти и Довех.

На вопрос, почему в Тавуше размещаются российские пограничники, Бегинян процитировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что на территории всей страны должны быть размещены российские пограничники.