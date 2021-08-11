Государственное агентство социально-медицинской экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения с целью очного ознакомления представителей СМИ с реабилитационными услугами, оказываемыми детям с ограниченными возможностями здоровья, организовало медиатур в Детский реабилитационный центр №2 при агентстве. Об этом сообщили haqqin.az со ссылкой на Минтруда.

В то же время постоянно расширяются реабилитационные возможности для детей с ограниченными возможностями здоровья. Детский реабилитационный центр №2, созданный по инициативе первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой и при поддержке этого Фонда, также явился значимым вкладом в расширение возможностей в нашей стране для социально-медицинской реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, в формирование в этой сфере соответствующей современным стандартам инфраструктуры.

Согласно поручению президента Ильхама Алиева, реабилитационная инфраструктура для лиц с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья строится в стране в соответствии с современными требованиями, ведется работа по расширению сети реабилитационных центров. В 2019-2020 гг. и в минувший период текущего года после капитального ремонта и реконструкции были сданы в эксплуатацию 12 оснащенных современным оборудованием учреждений по реабилитации и социальному обслуживанию.

В центре около 600 детей в год пользуются лечебно-восстановительными услугами. В учреждении осуществляется медицинская, психологическая, учебно-профессиональная диагностика детей из этой категории, на основе индивидуальных реабилитационных планов проводится работа по их медицинской, социальной, учебно-профессиональной реабилитации. Им оказывается более 15 видов реабилитационных услуг, включая оправдавшие себя на практике физиотерапевтические процедуры, лечебные ванны и другие, для них также проводятся реабилитационные мероприятия с социальным подходом.

В министерстве также отметили, что в настоящее время при Госагентстве социально-медицинской экспертизы и реабилитации действуют детские реабилитационные центры №№1 и 2. В рамках расширения сети детских реабилитационных учреждений в Азербайджане в данный момент строятся детские реабилитационные центры в Габалинском и Шамкирском районах.

Представители медиа также ознакомились с созданными в центре условиями, с услугами, оказываемыми детям с ограниченными возможностями здоровья, с поделками детей, проходящих здесь курс реабилитации.

Журналистам также была предоставлена информация о широком применении электронных технологий в системе реабилитации, о вновь установленной подсистеме «Реабилитация» и соответствующей ей системе дежурства на веб-основе.