На здании Центра Гейдара Алиева в Баку размещена видеопроекция государственного флага Турции с целью поддержки братской страны в борьбе с лесными пожарами, что в очередной раз продемонстрировало миру дружбу и единство между Азербайджаном и Турцией, передает АзерТАдж.

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, присутствовавший на церемонии, сказал журналистам, что Азербайджан оказал всевозможную поддержку в течение 14 дней с момента начала пожаров.