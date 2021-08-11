Экс-послу Исфандияру Вагабзаде придется ответить за свои слова редакционная статья
Постсоветское пространство никогда не узнало бы о существовании человека по имени Исфандияр Вагабзаде. Хотя бывший дипломат Исфандияр по сей день бравирует своей фамилией – Вагабзаде. Да, Исфандияр – сын известного азербайджанского поэта Бахтияра Вагабзаде. Чья известность простирается не так далеко, всего лишь до освобожденного Восточного Зангезура. Ибо покойный Бахтияр Вагабзаде был большим гражданином, чем поэтом. При всем своем врожденном многоликом поэтическом даре и красивом азербайджанском слоге Бахтияр Вагабзаде со своим творчеством не может быть сопоставим со стоиком восточной литературы Гусейном Джавидом и даже «азербайджанским Есениным» Микаилом Мушвигом. Каждый третий русский знает и почитает фамилию Бюльбюльоглы, но ни один из русских не слышал о фамилии Вагабзаде.
Да-да, фамилия, говоря по-некрасовски, «рожденного для вдохновения, для звуков сладких и молитв» Вагабзаде ничего не говорит влюбленным в литературу российским читателям. Иначе ошибку сына могли бы простить ради памяти отца.
Но Исфандияр совершил не ошибку, а тягчайшее преступление. Он по-прежнему, как и в свои бесшабашные подростковые годы, живет по психологии избранного барчука. Дескать, простят и спишут ради папы. Но, похоже, впервые в жизни 67-летнего человека настал момент истины, когда ему придется самому ответить за свои слова. Можно было бы простить и списать, если бы преступление Исфандияра Вагабзаде было совершено до Зангезурского хребта. Но он своими бранными словами, которые оскорбляют уста, оскорбил целый дружественный Азербайджану российский народ. Уподобив этот великий народ с великой культурой низкопробному Жириновскому.
После просмотра видеообращения Исфандияра на душе остался мерзкий осадок. Стыдно за страну и за всех нас! Ведь эта с цепи сорвавшаяся бесноватая дурная дрянь в ранге посла представляла страну на протяжении долгих десятилетий. На ломаном русском языке, словно вертлявая недоросль из Черкизона, экс-посол, виртуально обращаясь к Жириновскому, повествовал, как ненавидел Россию и ее политиков на протяжении всей своей «славной карьеры». Но 67-летний барчук забыл напомнить - в большей степени он является продуктом брежневского застоя, чем алиевской суверенной демократии.
Ну, посудите сами, окончив элитный в застойные 70-е «востфак» (факультет востоковедения Азербайджанского госуниверситета), естественно, по протекции, благодаря крепким узам папы с партийной элитой и КГБ, сразу же получил головокружительное по советским меркам назначение – переводчиком в Иран. Перепрыгнуть через «Железный Занавес» в пространство «загнивающего капитализма» могли избранные и испытанные советской системой комсомальчики. И буквально спустя несколько лет Исфандияр попадает в обойму военных переводчиков Минобороны СССР. Чего греха таить, спустя десятилетия признаем, что Вагабзаде как честный коммунист с революционной закалкой оказался в номенклатуре ГРУ, то есть в самом аквариуме системы! Во всех своих выступлениях и пропогандоне на ниве укрепления интернационализма Исфандияр разоблачал классовых врагов и агентов американского империализма. А такому ценному кадру, исполнявшему свой интернациональный долг, судьбой была уготована одна красная дорожка – в ленинский комсомол и сталинскую партию. Вагабзаде дослужился до инструктора идеологического отдела Бакинского горкома партии, который еще со сталинских времен воплощал карающую длань диктатуры пролетариата. И сидя в кабинете с мечтой об исполнении нового интернационального долга, неожиданно заметил геополитическую катастрофу – развал великой советской страны. Из этого же окна Вагабзаде увидел своего папу на трибуне среди бородатых неформалов, объявивших СССР тюрьмой народов. Наступила новая эпоха, а значит, надо было искать новые идеологические клише и вооружаться антиленинским лексиконом. И опять наставником стал папа.
Исфандияру Вагабзаде чертовски везло. Злой рок усадил в кресло главы МИД Азербайджана одного из успешных перевертышей постсоветской эпохи, бывшего секретаря ЦК, которого почему-то за глаза называли «красно-кирпичным Гасаном», Гасана Гасанова. А этот новоиспеченный дипломат собирал в новообразованный МИД переводчиков тоже по принципу протекции и знакомств. Гасанов в духе ждановщины любил собирать вокруг себя знатные литературные кружки, щеголять среди них, подчеркивая среди подобострастных поэтов и писателей свою политическую значимость. Так в МИД и попал Исфандияр Вагабзаде. Ну а затем беззаботная, незаметная, беспечная и сладкая посольская жизнь, которая ни к чему особому не обязывала. Вагабзаде ел, пил, одевался, засиживался в кабинете, считал деньги и загорал на пляже. Но в один день прекрасная идиллия закончилась. Некому было напомнить и попросить. Вагабзаде отправили на заслуженную пенсию с хорошим окладом. Лишь в конце своей жизни такие, как Исфандияр, осознают свой главный порок – они прожили жизнь, но не научились жить. А папа скончался.
И Вагабзаде перешел к обычному шантажу, сам того не понимая, перешел грань, которые достойные люди не переходят в силу привитых с детства ценностей. Вагабзаде стал оскорблять власть, которой служил, огрызаться в виртуальном пространстве на президента, которому поклонялся, бороться за права «обездоленных», которых раньше не замечал из затемненного окна своего лимузина… И вконец оскорбил другой народ.
Конечно же, в России Исфандияра могли бы не заметить, махнуть рукой, оставить без внимания всплеск эмоций душонки жалкого человека. Однако Исфандияр оказал немыслимую услугу жириновским, соловьевым, армянской диаспоре и прочей политической шушере, которые после второй карабахской войны так и жаждали малейшего шанса уцепиться за одно бранное слово, после которой на душе остается осадок.
Но ни человеку с известной фамилией Вагабзаде, ни человеку с позорной фамилией Жириновский не удастся разорвать переплетенные самой историей духовные и культурные узы двух родных друг другу народов. Россия и русские, сам литературно-философский русский мир слишком многое значат для азербайджанцев. Это часть нашей души, это все еще окно в мир.
И слава Богу, что двум выдающимся политикам - Владимиру Путину и Ильхаму Алиеву удалось создать такую уникальную систему взаимодействия двух стран, которая отторгает любой злостный вымысел, как инородное дело…