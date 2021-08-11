Постсоветское пространство никогда не узнало бы о существовании человека по имени Исфандияр Вагабзаде. Хотя бывший дипломат Исфандияр по сей день бравирует своей фамилией – Вагабзаде. Да, Исфандияр – сын известного азербайджанского поэта Бахтияра Вагабзаде. Чья известность простирается не так далеко, всего лишь до освобожденного Восточного Зангезура. Ибо покойный Бахтияр Вагабзаде был большим гражданином, чем поэтом. При всем своем врожденном многоликом поэтическом даре и красивом азербайджанском слоге Бахтияр Вагабзаде со своим творчеством не может быть сопоставим со стоиком восточной литературы Гусейном Джавидом и даже «азербайджанским Есениным» Микаилом Мушвигом. Каждый третий русский знает и почитает фамилию Бюльбюльоглы, но ни один из русских не слышал о фамилии Вагабзаде.

Да-да, фамилия, говоря по-некрасовски, «рожденного для вдохновения, для звуков сладких и молитв» Вагабзаде ничего не говорит влюбленным в литературу российским читателям. Иначе ошибку сына могли бы простить ради памяти отца.

Но Исфандияр совершил не ошибку, а тягчайшее преступление. Он по-прежнему, как и в свои бесшабашные подростковые годы, живет по психологии избранного барчука. Дескать, простят и спишут ради папы. Но, похоже, впервые в жизни 67-летнего человека настал момент истины, когда ему придется самому ответить за свои слова. Можно было бы простить и списать, если бы преступление Исфандияра Вагабзаде было совершено до Зангезурского хребта. Но он своими бранными словами, которые оскорбляют уста, оскорбил целый дружественный Азербайджану российский народ. Уподобив этот великий народ с великой культурой низкопробному Жириновскому.

После просмотра видеообращения Исфандияра на душе остался мерзкий осадок. Стыдно за страну и за всех нас! Ведь эта с цепи сорвавшаяся бесноватая дурная дрянь в ранге посла представляла страну на протяжении долгих десятилетий. На ломаном русском языке, словно вертлявая недоросль из Черкизона, экс-посол, виртуально обращаясь к Жириновскому, повествовал, как ненавидел Россию и ее политиков на протяжении всей своей «славной карьеры». Но 67-летний барчук забыл напомнить - в большей степени он является продуктом брежневского застоя, чем алиевской суверенной демократии.

Ну, посудите сами, окончив элитный в застойные 70-е «востфак» (факультет востоковедения Азербайджанского госуниверситета), естественно, по протекции, благодаря крепким узам папы с партийной элитой и КГБ, сразу же получил головокружительное по советским меркам назначение – переводчиком в Иран. Перепрыгнуть через «Железный Занавес» в пространство «загнивающего капитализма» могли избранные и испытанные советской системой комсомальчики. И буквально спустя несколько лет Исфандияр попадает в обойму военных переводчиков Минобороны СССР. Чего греха таить, спустя десятилетия признаем, что Вагабзаде как честный коммунист с революционной закалкой оказался в номенклатуре ГРУ, то есть в самом аквариуме системы! Во всех своих выступлениях и пропогандоне на ниве укрепления интернационализма Исфандияр разоблачал классовых врагов и агентов американского империализма. А такому ценному кадру, исполнявшему свой интернациональный долг, судьбой была уготована одна красная дорожка – в ленинский комсомол и сталинскую партию. Вагабзаде дослужился до инструктора идеологического отдела Бакинского горкома партии, который еще со сталинских времен воплощал карающую длань диктатуры пролетариата. И сидя в кабинете с мечтой об исполнении нового интернационального долга, неожиданно заметил геополитическую катастрофу – развал великой советской страны. Из этого же окна Вагабзаде увидел своего папу на трибуне среди бородатых неформалов, объявивших СССР тюрьмой народов. Наступила новая эпоха, а значит, надо было искать новые идеологические клише и вооружаться антиленинским лексиконом. И опять наставником стал папа.