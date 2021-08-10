И снова Армения обстреливает Нахчыван и Кедабек

Сегодня с 16:20 до 21:05 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных на территории Ведийского района, в населенных пунктах Гёйсу Басаркечарского района и Чамбаракского района, с перерывами обстреливали из стрелкового оружия, в том числе из снайперских винтовок, позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, Галакенд и Заманлы Кедабекского района. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минобороны.

Согласно сообщению, погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет. Ответным огнем противник был подавлен.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанских войск, отмечается в сообщении военного ведомства Азербайджана.