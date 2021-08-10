Президент Молдовы призывает Россию урегулировать конфликт в Приднестровье

Президент Молдовы Майя Санду приняла в Кишиневе заместителя главы кремлевской администрации Дмитрия Козака. По итогам встречи глава молдавского государства заявила, что настроена на переговоры с Москвой об окончательном урегулировании приднестровского конфликта, передает «Росбалт».

Санду «подтвердила твердое намерение Молдовы возобновить процесс урегулирования конфликта исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами в рамках существующих переговорных площадок при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Молдовы в ее международно признанных границах».

Стороны также говорили о других «важных темах в повестке двусторонних отношений», включая новый контракт на поставку газа из РФ и экспорт молдавской сельхозпродукции в Россию. В Кишиневе также «оценили готовность российской стороны к активизации» двусторонних связей.

Козак же заявил, что Санду заверила его в том, что «блокады Приднестровья не будет». «Власти делают все, чтобы этого не допустить, поскольку в Приднестровье тоже проживают граждане Молдовы», — привел он слова Санду.

По его словам, Россия ждет от Молдовы «конструктивного диалога» и готова оказать помощь стране, «но не в ущерб наших национальных интересов».