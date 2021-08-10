«Никогда не станет политиком»: Протасевич рассказал, что думает о Тихановской

Светлана Тихановская никогда не станет политиком, заявил основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, сообщает RT.

Отвечая на вопрос о Тихановской, Протасевич заявил, что она «простой, может быть, даже чересчур добродушный человек».

Он также оценил политическую карьеру бывшего кандидата в президенты Белоруссии. По мнению Протасевича, Тихановская не является политиком и никогда им не станет. Журналист считает, что ни сама Тихановская, ни ее сторонники не участвовали в попытке госпереворота в Беларуси.