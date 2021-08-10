Эрдоган рассказал, как Турция восстанет из пепла

Турция полна решимости в кратчайшие сроки устранить последствия лесных пожаров на юго-западе страны и восстановить пострадавшие от стихии районы. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалам CNN Turk и Kanal D.

“Сгоревшие леса поднимутся из пепла. Мы засадим эту территорию новыми деревьями, здесь снова будут леса”, - заявил турецкий лидер, по словам которого, строительные работы на затронутых стихийным бедствием территориях начнутся через месяц, а завершить их планируется в течение года.

Говоря о мерах, предпринимаемых Турцией в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, Эрдоган сообщил, что власти нацелены на вакцинацию всего населения страны. Он отметил, что для решения этой задачи мобилизованы все необходимые ресурсы.