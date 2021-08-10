Одним из показательных моментов было заявление, в котором Лукашенко откровенно отказался признавать Крым российским: «Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет». Дескать, ваши же акулы бизнеса не хотят неприятностей, включаясь в хозяйственную деятельность с полуостровом, за которую можно схлопотать санкции, так почему вы ждете, что Беларусь пойдет на это?

Беспрецедентно долгая, восьмичасовая пресс-конференция Александра Лукашенко, приуроченная к годовщине президентских выборов, обернувшихся для него большими неприятностями, само по себе явление незаурядное. Вел он себя на ней как победитель, но не тех выборов, а в борьбе с теми, кто его победителем на выборах как раз не признал: со значительной частью своего народа и с Западом. Однако важная часть заявленных тезисов касалась отношений с Россией, которая во внутреннем конфликте полностью стала на его сторону. И оказалось, что при полной благодарности за поддержку на словах, хозяин Беларуси вовсе не намерен демонстрировать благодарность на практике.

Эти слова можно расшифровать еще и следующим образом: Беларуси и Лукашенко, оказавшихся с санкционной блокаде, действительно уже вроде бы нечего терять, но полноценное союзничество будет лишь тогда, когда и Россия будет себя вести по отношению к Крыму так, как будто ей нечего больше терять. Кстати, и предприятия Беларуси, попавшие в санкционные списки, тоже ведь становятся «токсичными» для российских экономических партнеров, как случилось с нефтеперерабатывающим заводом «Нафтана», куда российские нефтяные компании перестали поставлять сырье по «белым» схемам.

В определенном смысле сейчас Александр Лукашенко более последовательный антизападник, чем его главный партнер и покровитель Владимир Путин. В конце концов, президентский статус президента Российской Федерации никем из западных партеров не оспаривается. С кремлевским лидером готовы и хотят иметь дело, пусть и с известными оговорками, а беларусский руководитель свой международный статус утратил, причем, похоже, уже навсегда. Это его сильно, понятное дело, ограничивает, но, с другой стороны, полностью развязывает руки: изгою можно больше не оглядываться на то, что о нем скажут или подумают.

Означают ли заявления Лукашенко окончательный отказ Беларуси за свой счет расширить список стран, официально признавших российский статус Крыма? Напомним, в него сейчас входят Венесуэла, Куба, Сирия, Северная Корея, Афганистан и Никарагуа. Конечно же, нет, просто Владимир Владимирович должен для этого сделать Александру Григорьевичу какое-то предложение, которое тот сочтет для этого достаточно выгодным, вот и все. В Беларуси все решает Лукашенко, чтобы никто в этом даже не сомневался, даже в Москве. Отношения, конечно, братские, но, как он выразился по поводу интеграционных перспектив, «должно быть порядочно, как будто вы ведете переговоры с немцами и американцами…» Упс.

Александр Лукашенко позволяет себе многое и демонстрирует, что готов позволить еще больше. И чтобы он не заходил слишком далеко или чтобы поддержать его режим, России приходится за это платить, а после событий минувшего года придется платить еще больше, компенсируя санкционные потери партнера. В общей сумме расходов РФ это не критично большие суммы, на это и расчет Лукашенко: проще и дешевле заплатить ему, чем переключить управление тамошней непростой ситуацией на себя. Как он сказал на пресс-конференции: «Когда я слышу намеки, что Беларусь войдет в состав России, я думаю, а нужна ли России еще одна головная боль? Нет». При этом «у России больше никого нет, может, вам не нравится это, но факт есть факт… Мы остались вдвоем — Беларусь и Россия…» В его устах это, разумеется, звучит как «я и Путин».

Глеб Павловский, человек, долго проработавший рядом с российскими руководителями и хорошо знающий устройство власти в России, указывает на парадокс: в Кремле постоянно указывают, что не приемлют и не допустят внешнего управления, имея в виду, конечно, зависимость от США, но по факту оказались в зависимости от лукашенковский Беларуси. Это ли не зримое подтверждение таланта политического приспособления и выживания, который до невиданных высот развил в себе ее бессменный руководитель?