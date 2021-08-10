Эльнур Мамедов, отдел экономики 02:12

Накануне армянские СМИ опубликовали интервью иранского посла с кричащим заголовком: «Иран планирует скоро достроить последний участок транспортного коридора Север-Юг. Сразу в голове пронеслись картины бесконечных мытарств армянских политиков и экономистов, носящихся с этой неосуществимой идеей десятки лет. Но прочтя текст, убедился, ан нет! – это про наш Север-Юг, который должен пройти через Азербайджан. Простая перепечатка с РИА Новости, причем без всяких искажений и комментариев с армянской стороны. Тегеран намерен в скором времени достроить последний участок международного транспортного коридора «Север-Юг» на своей территории, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали в ходе мероприятия, организованного Фондом поддержки публичной дипломатии им. Горчакова. «Последний участок Решт-Астара. Надеемся, что остающийся участок коридора «Север-Юг» будет сделан в кратчайшие сроки», - сказал посол в ходе мероприятия.

Север-Юг – мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7200 километров. Он является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. На столе три маршрута МТК: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные). Через территорию Азербайджана проходит западный маршрут, который считается наиболее привлекательным для инвесторов и грузоперевозчиков. Но по определенным обстоятельствам завершение строительства иранского участка железной дороги Решт–Астара задерживается. Для ускорения этих работ Баку даже выделил иранской стороне льготный кредит на сумму 500 млн долларов, но задержка связана больше с политическими проблемами – американской санкционной политикой. Да, международный транспортный коридор «Север-Юг», включающий три маршрута, уже можно считать завершенным. Не дожидаясь завершения небольшого участка железной дороги в Иране, азербайджанская и иранская стороны сделали все для обеспечения работы действующих путей – пусть пока и не в полную мощность. Обо всем этом мы не раз писали. Впрочем, как и о том, что все эти годы руководство Армении не переставало грезить своим маршрутом от Севера до Юга. В Ереване, конечно, прекрасно понимают все преимущества этого маршрута через Азербайджан. Но никак не хотят понять и смириться с тем, что предлагаемый ими вариант через территорию страны с юга на север не имеет перспектив.