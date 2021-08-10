В России упал вертолет с 16 туристами
На территории Камчатского края упал вертолет с туристами, сообщает РИА Новости.
Вертолет с туристами упал в Курильское озеро. На борту вертолета Ми-8 находилось 16 туристов.
На территории Камчатского края упал вертолет с туристами, сообщает РИА Новости.
Вертолет с туристами упал в Курильское озеро. На борту вертолета Ми-8 находилось 16 туристов.
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