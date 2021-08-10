Чем вызвана авария на КТК?

Отметим, что 7 августа в 16:49 мск на морском терминале КТК в Южной Озереевке при погрузке на выносном причальном устройстве танкера Minerva Symphony (греческий флаг, порт приписки Пирей) произошел разлив нефти. По данным консорциума, причиной аварии стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, являющегося составной частью выносного причального устройства.

Авария на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК, нефтепровод Тенгиз-Новороссийск) связана с обычной халатностью, сообщила журналистам глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова. Об этом сообщает ТАСС.

"Люди просто не проследили за своими прямыми обязанностями, и получили фонтан нефти, который бьет посреди акватории Черного моря. Компания заявляет и пока цифры малы - от 1 тонны нефти до 50 тонн, сейчас мы проверяем показатели. Но мы не имеем доступа к этим системам учета, поэтому надеемся на добросовестность компании. Измерить же пленку, которая растеклась по акватории моря, фактически выделив оттуда вещество, это достаточно серьезная и долгая работа, я думаю, мы потратим на это недели три", - отметила Радионова.

Поставщиком данного оборудования является компания Imodco (Монако), указал КТК.

Для локализации последствий инцидента были привлечены силы и средства профессионального аварийно-спасательного формирования (17 судов), выставлены боновые заграждения, задействованы четыре нефтесборных системы и емкости для сбора нефти, организовано взаимодействие с профильными контролирующими государственными органами.

Площадь разлива составила около 200 кв. метров, объём - порядка 12 куб. м.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км.

В 2018 году компания закончила реализацию проекта расширения, которая позволила увеличить мощность трубопровода до 67 млн тонн нефти в год. В настоящее время ведется работа по увеличению мощности до 72,5 млн тонн.