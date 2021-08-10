Судебный корреспондент haqqin.az обнаружила в криминальных сводках еще одну семейную историю с ужасным концом. В январе этого года в одном из коттеджей сумгаитского центра отдыха Sunset было обнаружено тело 24-летней Айшен Гасановой. За день до этого номер снял ее 30-летний муж Орхан Гасанов. Как выяснилось позже, ночью супруги стали выяснять отношения, и в пылу ссоры, поддавшись эмоциям, Орхан задушил свою жену подушкой, а потом добровольно сдался полиции.

В последнее время информационное пространство Азербайджан одно за другим сотрясают сообщения о домашнем насилии, которое нередко оборачивается трагедией. На прошлой неделе haqqin.az писал о трагической истории Севиндж Магеррамовой, систематически подвергавшейся избиениям мужа Физули Гараева. Женщина несколько раз уходила от мужа-садиста, но возвращалась из-за детей. Закончилось все кровавой расправой: после очередного скандала с побоями несчастная сбежала из дома, но муж нашел ее в доме соседей и зарезал.

Следствие установило, Гасанов, прознав, что его супруга переписывается с посторонними мужчинами эсэмэсками игривого содержания, расстался с ней. Однако официально брак они не расторгали. Более того, он оказывал покинутой жене материальную помощь.

Как-то утром он приехал на съемную квартиру, где жила Айшен, чтобы узнать, как у нее дела. Однако выяснилось, что женщина накануне вечером отправилась на встречу с неким Джаванширом, который работает администратором ресторана, и дома не ночевала. Орхан немедленно разыскал Джаваншира и начал расспрашивать его об отношениях с женщиной, которую все еще считал своей женой.

Узнав о том, что Джаваншир и Айшен должны встретиться в 23:00 у маркета Bravo близ станции метро «20 Января», Орхан в назначенное время отправился туда. Под предлогом, что подпишет согласие на развод, Орхан уговорил Айшен поехать с ним в центр отдыха Sunset. Там они провели ночь. Поздно ночью на телефон Айшен пришло послание от некого Мушу, который предлагал ей встретиться. Орхан разбудил жену и потребовал объяснить, кто этот человек и что он от нее хочет. Жена ничего объяснять не захотела, и тогда, придя в ярость, бывший муж бросил на лицо жены подушку и придушил ее.

В своих показаниях Орхан Гасанов рассказал, что женился на Айшен в 2018 году и проживал с ней в доме родителей в Сумгаите. По его словам, первый скандал в семье произошел после того, как он узнал, что жена переписывается с разными мужчинами. Он отобрал у нее телефон и переправил его в район к ее родителям, чтобы они узнали, чем занимается их дочь.

«Айшен тогда была беременна. Я надеялся, что они образумят ее. Но вместо этого, мать вернула ей телефон», - сказал обвиняемый.

Через два месяца после рождения ребенка, когда Айшен была в родительском доме, ее отец позвонил Орхану и сказал, что дочь вышла под предлогом покупки детской коляски и не вернулась.

«Ребенок все время плачет, жаловался он, и предложил мне приехать и забрать его. В тот же день я со своим отцом отправились в Евлах. Мы искали Айшен, но так и не нашли. Я подал заявление в полицию об ее исчезновении, а малыша увез с собой в Сумгаит», - сказал он.