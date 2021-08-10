Как утверждает шаганец Асиф Алиев, каждый год с марта по сентябрь в их дома прекращается подача воды. Сотни людей обречены проводить лето без возможности не только полить посадки на своих участках, но элементарно помыться.

В последнее время все больше и больше жителей бакинских поселков жалуются на проблемы со снабжением водой. На сей раз в редакцию haqqin.az поступило обращение населения поселка Шаган Хазарского района. Из-за отсутствия воды местные жители вынуждены покупать привозную воду, что не по карману многим, тем более малоимущим семьям.

А Фуад Шарифзаде отмечает, что в поселке проживают семьи шехидов и ветеранов войны, которые тоже вынуждены покупать воду.

«За 10 тонн с нас берут 30 манатов. На семью из 4-5 человек ее хватает всего на пару дней. В месяц это оборачивается солидной суммой. Таких денег нет у многих, не говоря уже о семьях шехидов», - возмущается он.

Вместе с тем в соседнем с улицами, полностью лишенными воды, находится элитное поселение, которое местные называют «Шаган Сити». И там к многомиллионным виллам проложен отдельный водопровод. Расстояние между скромными поселковыми строениями и роскошными особняками всего 100-200 метров…

Для решения своей многолетней проблемы местные жители неоднократно обращались в Управление Хазарского водоканала и ОАО «Азерсу», но их просьбы остались без ответа. Шаганцы даже предлагали помочь с финансированием, лишь бы проблема с водой решилась раз и навсегда.

«Во всех наших домах имеются счетчики. Зимой периодически воду подают, но летом наступает настоящий ад. Чуть не половина нашей зарплаты уходит на покупку воды», - сетуют жители обычного, неэлитного Шагана.

Отсутствие воды порождает и другую проблемы. В поселке катастрофическая ситуация с состоянием дорог, но их невозможно отремонтировать, пока не будут проложены водопроводные линии.

В Управлении Хазарского водоканала haqqin.az заявили, что осведомлены о ситуации, но ответственных лиц, которые могли бы ее прокомментировать «в настоящее время нет».

«Мы знаем об этой. Дело в том, что летом, когда потребности в воде увеличиваются, падает давление на центральном водопроводе, потому что некоторые жители сами подключились к водопроводу. Кое-где к трубе небольшого диаметра подключаются 15-20 домов», - сказал сотрудник управления, отказавшись представиться.

По его словам, такая же проблема не только в Шагане, но и в Бузовна, Бина и других поселках. Надо, мол, подождать, ОАО «Азерсу» уже проектирует новый водопровод.

В свою очередь в ОАО «Азерсу» haqqin.az сообщили, что для улучшения водоснабжения Баку и прилегающих поселков поэтапно реализуются соответствующие проекты. За прошедший период была проведена реконструкция и системы водоснабжения части поселка Шаган Хазарского района. Поэтапно будет проводиться и работа по созданию новой системы водоснабжения на других участках поселка.

Иными словами, пока, причем неизвестно как долго, жители поселка будут обречены мучиться летом и покупать дорогостоящую воду.