Спрос на мясо в Азербайджане повышается, но цены не растут причуды рынка
В первой половине этого года в Азербайджане резко сократился импорт мяса и живого скота. В то же время в самой стране, напротив, наблюдается рост производства мяса. Этому способствует падение цен на корма крупного рогатого скота, в частности на сено и ячмень.
Специализирующиеся на животноводстве фермеры признались haqqin.az, что хотя на базарах в Баку и в районах в последние месяцы и стало оживленнее – покупателей больше и спрос на продукты питания возрос, нынешнее удешевление мяса для них невыгодно.
Фермер из Агдаша Вилаят Мамедов рассказывает, что из-за запрета на проведение массовых мероприятий в период пандемии выращивающие животных на мясо сельчане потеряли значительную часть своих клиентов. Теперь же большинство фермеров, пользуясь ослаблением карантина и разрешением на проведение свадеб, начали вывозить на рынок скотину, которую не могли продать в прошлом году. Однако если до пандемии корову в зависимости от веса продавали за 1250-1400 манатов, то сейчас цены упали до 800-900 манатов.
«На базаре в Агдаше килограмм говядины стоит сегодня 10 манатов. Возить свое мясо на бакинские рынки достаточно сложно, а на еженедельной ярмарке, организуемой в районе, за килограмм живого веса предлагают всего 7-8 манатов. Да, сено значительно подешевело, но одновременно с этим выросли другие расходы. Свадьбы тоже разрешили, но цены пока остаются низкими…» - жалуется Мамедов.
Килограмм баранины в районах страны продается по 11-12 манатов, а мясо ягненка - от 13 манатов. При этом фермер отмечает, что на ягнятину всегда есть спрос - только в прошлом месяце он продал 80 ягнят.
«Живым весом килограмм ягнятины смог продать по 11,5 маната. Это полностью покрывает расходы и приносит прибыль», - поделился он.
Этим, видимо, объясняется, отчего в регионах страны наблюдается тенденция отказа фермеров от выращивания крупного рогатого скота и перехода на разведение овец.
Фермер Али Гулиев заявляет, что за последние два месяца он смог продать только одну корову весом 120 кг. И если 4-5 лет назад у него было более 100 голов крупного рогатого скота, то сейчас оставил лишь 15, но при этом значительно увеличил поголовье овец.
«Каждая корова в день съедает связку сена. Фермеру, не имеющему своего пастбища для выпаса крупного скота, невыгодного его держать», - утверждает он.
В прошлом году связку сена продавали по 3,5-4 маната, а в этом году цены упали до 2,4-2,6 маната. Килограмм ячменя также подешевел на 5-7 копеек. Фермеры отмечают, что многие занимающиеся животноводством, сами же выращивают и корм для скота - ячмень и клевер, поскольку в этом случае выгодно продавать килограмм мяса даже по 8 манатов. Но сельские предприниматели из районов, где мало мест для выпаса скота, чтобы получить прибыли, должны продавать мясо в живом весе не менее чем по 10 манатов.
Между тем директор Центра аграрных исследований Минсельхоза Фирдовси Фикретзаде считает, что рынок мяса в стране стабилизировался, чему способствовало разрешение проводить массовые мероприятия, в частности свадьбы.
«В Азербайджане не очень много земли, пригодной для пастбищ, - сказал он haqqin.az. – А это означает, что ресурсы для обеспечения животноводства кормовой базой достаточно ограничены. Несмотря на это наша страна сегодня обеспечивает себя продуктами животноводства на 83-85%. В советское время, кстати, этот показатель не превышал 30-35%. А за счет освобожденных территорий к 2033 году планируется довести производство мяса для собственных потребностей путем увеличения поголовья скота до 90%».
Что же касается снижения импорта мяса и мясопродуктов в страну, то, по наблюдениям специалистов, что этот тренд начался с прошлого года. И тому несколько причин.
«Местное производство мяса заметно возросло. Кроме того, на животноводческих предприятиях увеличивают объем продукции за счет применения интенсивных технологий. Об этом говорит и то, что импорт корма по сравнению с прошлым годом вырос на 40 процентов, хотя в последние годы и у нас увеличились посевные площади с кормовыми культурами. Сокращение ввоза импортного мяса связано к тому же с длительным запретом на проведение свадеб и работу кафе и ресторанов», - пояснил Фикретзаде.
Эксперт Акиф Насирли, в свою очередь, отмечает, что спрос на мясо летом традиционно падает, однако в последнее время на рынках покупателей прибавилось.
«Сейчас килограмм говядины стоит 10-11 манатов, и причин для подорожания пока нет. Просто у фермеров в регионах ограничен доступ к рынкам в Баку. Мясники стремятся закупить мясо подешевле и продать подороже, в итоге посредники зарабатывают больше, чем сами фермеры», - считает он.
Отметим, что, согласно официально статистике, импорт мяса в страну по сравнению с прошлым годом сократился в два раза, а курятины - на 28%. Баранины в страну ввезли 19 665 кг, что составляет 53,4% от аналогичного показателя прошлого года. Всего же за январь-июнь этого года в страну импортировано 18,3 тысячи тонн мяса, тогда как за первое полугодие прошлого эта цифра составляла 25,6 тысячи на общую сумму в 45,9 миллиона долларов.
Комментируя эти показатели, Фирдовси Фикретзаде указывает, что импорт мелкого рогатого скота в Азербайджан традиционно осуществляется в преддверии религиозных праздников, но в этом году и здесь наблюдается значительное снижение.
Отметим также, что Азербайджан традиционно покупает мясо в Бразилии, России и Грузии. И как правило, уточняет глава Центра аграрных исследований, импортное мясо в основном используется в туристической сфере, на объектах общественного питания и в производстве консервов.
«У населения в Азербайджане специфические требования к мясу. Азербайджанцы почти не используют в пищу замороженный продукт. И потребность населения в свежем мясе полностью покрывается за счет местных фермеров», - сказал он.
Парадоксально, но несмотря на то, что Азербайджан не может полностью обеспечить внутреннюю потребность в этом продукте, из страны осуществлялся экспорт мяса в страны Персидского залива. Однако Фикретзаде заявляет, что такие случаи носили эпизодический и незначительный характер, так что рассматривать их как полноценный экспорт не стоит.