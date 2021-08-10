Ульвия Худиева, собкор 03:12

В первой половине этого года в Азербайджане резко сократился импорт мяса и живого скота. В то же время в самой стране, напротив, наблюдается рост производства мяса. Этому способствует падение цен на корма крупного рогатого скота, в частности на сено и ячмень. Специализирующиеся на животноводстве фермеры признались haqqin.az, что хотя на базарах в Баку и в районах в последние месяцы и стало оживленнее – покупателей больше и спрос на продукты питания возрос, нынешнее удешевление мяса для них невыгодно. Фермер из Агдаша Вилаят Мамедов рассказывает, что из-за запрета на проведение массовых мероприятий в период пандемии выращивающие животных на мясо сельчане потеряли значительную часть своих клиентов. Теперь же большинство фермеров, пользуясь ослаблением карантина и разрешением на проведение свадеб, начали вывозить на рынок скотину, которую не могли продать в прошлом году. Однако если до пандемии корову в зависимости от веса продавали за 1250-1400 манатов, то сейчас цены упали до 800-900 манатов.

«На базаре в Агдаше килограмм говядины стоит сегодня 10 манатов. Возить свое мясо на бакинские рынки достаточно сложно, а на еженедельной ярмарке, организуемой в районе, за килограмм живого веса предлагают всего 7-8 манатов. Да, сено значительно подешевело, но одновременно с этим выросли другие расходы. Свадьбы тоже разрешили, но цены пока остаются низкими…» - жалуется Мамедов. Килограмм баранины в районах страны продается по 11-12 манатов, а мясо ягненка - от 13 манатов. При этом фермер отмечает, что на ягнятину всегда есть спрос - только в прошлом месяце он продал 80 ягнят. «Живым весом килограмм ягнятины смог продать по 11,5 маната. Это полностью покрывает расходы и приносит прибыль», - поделился он. Этим, видимо, объясняется, отчего в регионах страны наблюдается тенденция отказа фермеров от выращивания крупного рогатого скота и перехода на разведение овец. Фермер Али Гулиев заявляет, что за последние два месяца он смог продать только одну корову весом 120 кг. И если 4-5 лет назад у него было более 100 голов крупного рогатого скота, то сейчас оставил лишь 15, но при этом значительно увеличил поголовье овец. «Каждая корова в день съедает связку сена. Фермеру, не имеющему своего пастбища для выпаса крупного скота, невыгодного его держать», - утверждает он.

В прошлом году связку сена продавали по 3,5-4 маната, а в этом году цены упали до 2,4-2,6 маната. Килограмм ячменя также подешевел на 5-7 копеек. Фермеры отмечают, что многие занимающиеся животноводством, сами же выращивают и корм для скота - ячмень и клевер, поскольку в этом случае выгодно продавать килограмм мяса даже по 8 манатов. Но сельские предприниматели из районов, где мало мест для выпаса скота, чтобы получить прибыли, должны продавать мясо в живом весе не менее чем по 10 манатов. Между тем директор Центра аграрных исследований Минсельхоза Фирдовси Фикретзаде считает, что рынок мяса в стране стабилизировался, чему способствовало разрешение проводить массовые мероприятия, в частности свадьбы. «В Азербайджане не очень много земли, пригодной для пастбищ, - сказал он haqqin.az. – А это означает, что ресурсы для обеспечения животноводства кормовой базой достаточно ограничены. Несмотря на это наша страна сегодня обеспечивает себя продуктами животноводства на 83-85%. В советское время, кстати, этот показатель не превышал 30-35%. А за счет освобожденных территорий к 2033 году планируется довести производство мяса для собственных потребностей путем увеличения поголовья скота до 90%». Что же касается снижения импорта мяса и мясопродуктов в страну, то, по наблюдениям специалистов, что этот тренд начался с прошлого года. И тому несколько причин. «Местное производство мяса заметно возросло. Кроме того, на животноводческих предприятиях увеличивают объем продукции за счет применения интенсивных технологий. Об этом говорит и то, что импорт корма по сравнению с прошлым годом вырос на 40 процентов, хотя в последние годы и у нас увеличились посевные площади с кормовыми культурами. Сокращение ввоза импортного мяса связано к тому же с длительным запретом на проведение свадеб и работу кафе и ресторанов», - пояснил Фикретзаде.