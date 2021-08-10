Миша пытается объяснить: почему у Украины не получилось наш комментарий
Время от времени в СМИ за пределами Украины оказывается какая-то новость из Украины о Михаиле Саакашвили и коррупции. Слава богу, не о его участии в коррупции, в этом бывшего грузинского президента и с давних пор активного украинского политика не смогли уличить многочисленные недоброжелатели, а о его борьбе с коррупцией. Все-таки он остается легендарной исторической фигурой, и потому спорадическое внимание к нему, безусловно, полностью оправдано.
Вот и в этот раз Саакашвили, которого Владимир Зеленский назначил главой Исполнительного комитета реформ, написал в фейсбуке эмоциональный пост в своем духе, а масс-медиа его подхватили: «Очень часто я вижу подлых негодяев, которые, надев вышиванку, горячо рассказывают о любви к родине, одновременно грабя и страну, и украинцев. Я никогда не думал, что дойдет до государственного уровня. А зря – дошло. Не так давно на Украине создали Национальную комиссию по стандартам государственного языка, а совсем недавно решили, что эта комиссия должна проверять уровень владения государственным языком всех, кто решил пойти работать на государственной службе…»
На 27 членов комиссии приходится 100 тысяч чиновников, которым нужно сдать экзамен на протяжении 2021 года. Очевидно, что эта задача непосильная. «Но выход, конечно же, есть. Как и в каждом первом госоргане, можно ускорить процесс за небольшое вознаграждение. Цены скачут от $200 до $2 тыс. в зависимости от срочности решения вопроса и аппетитов чиновников», - гневно пишет Саакашвили.
Его заявления о коррупции в Украине не являются новостью в Украине, тут они идут постоянным потоком. Например, не так давно он обвинил Министерство культуры в создании в создании новой коррупционной схемы путем создания Госинспекции культурного наследия, раскритиковал ситуацию на таможне, где, по его словам, дела хуже, чем при Януковиче, а в одной из телепередач рассказал, что из-за коррупции Украина ежегодно теряет 37 миллиардов долларов. Даже если обличитель коррупционеров где-то преувеличивает цифры, к сожалению, по сути он обычно прав. К еще большему сожалению, новости о коррупции в Украине для Украины новостями не являются.
В случае же со взятками за сдачу экзамена по государственному языку критика из уст Саакашвили была подхвачена российскими медиа по вполне понятным причинам: в России очень внимательно отслеживают все то, что делается в Украине вокруг русского и украинского языков, выискивая признаки ущемления одного и навязывания другого. Надо сказать, что повод с Нацкомиссией по стандартам государственного языка в этом смысле для российской пропаганды неудачный, ведь он прямо свидетельствует о том, что внедрение этих самых стандартов идет тяп-ляп, лишь бы отделаться, и где надо, все решается старой привычной взяткой. В этом, конечно, нет ничего хорошего с точки зрения коррупции, но точно нет признаков рьяного выполнения сомнительной нормы. В Украине самым наглядным образом действует подмеченная Салтыковым-Щедриным особенность как раз российских законов, строгость которых, по его словам, смягчается необязательностью их исполнения.
Известная книга, посвященная успеху грузинских реформ, называется «Почему у Грузии получилось?» Увы, впору писать новую книгу, которая бы попыталась найти ответ, почему в борьбе с коррупцией ничего не получается у Украины, несмотря на то что и сам ведущий грузинский реформатор пытается ей всячески помочь. Михаил Саакашвили совсем молодой по политическим меркам человек, ему всего 53 года, он полон сил, энергии и амбиций, но в Украине у него ничего не получается. Дома в его распоряжении был весь силовой блок, и он сумел переломить ситуацию и навести порядок, правда, методы не всегда были достаточно аккуратными, из-за чего теперь Саакашвили до сих пор не может вернуться на родину. В Украине у него нет и не может быть тех рычагов и сил, на которые он опирался, преобразуя Грузию. Остаются только острый язык и кавказский темперамент.
Надо напомнить, он так допек своей критикой президента Порошенко, что тот лишил его украинского гражданства и выслал из страны. Но Саакашвили вернулся, Зеленский одним из первых своих указов вернул ему гражданство, а затем нашел и место во власти, не бог весть какое, но дающее постоянную трибуну. И Михаил, к радости одних и пущему недовольству других, не сдается.