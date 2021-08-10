Леонид Швец, автор haqqin.az 03:23

Время от времени в СМИ за пределами Украины оказывается какая-то новость из Украины о Михаиле Саакашвили и коррупции. Слава богу, не о его участии в коррупции, в этом бывшего грузинского президента и с давних пор активного украинского политика не смогли уличить многочисленные недоброжелатели, а о его борьбе с коррупцией. Все-таки он остается легендарной исторической фигурой, и потому спорадическое внимание к нему, безусловно, полностью оправдано.

Вот и в этот раз Саакашвили, которого Владимир Зеленский назначил главой Исполнительного комитета реформ, написал в фейсбуке эмоциональный пост в своем духе, а масс-медиа его подхватили: «Очень часто я вижу подлых негодяев, которые, надев вышиванку, горячо рассказывают о любви к родине, одновременно грабя и страну, и украинцев. Я никогда не думал, что дойдет до государственного уровня. А зря – дошло. Не так давно на Украине создали Национальную комиссию по стандартам государственного языка, а совсем недавно решили, что эта комиссия должна проверять уровень владения государственным языком всех, кто решил пойти работать на государственной службе…» На 27 членов комиссии приходится 100 тысяч чиновников, которым нужно сдать экзамен на протяжении 2021 года. Очевидно, что эта задача непосильная. «Но выход, конечно же, есть. Как и в каждом первом госоргане, можно ускорить процесс за небольшое вознаграждение. Цены скачут от $200 до $2 тыс. в зависимости от срочности решения вопроса и аппетитов чиновников», - гневно пишет Саакашвили. Его заявления о коррупции в Украине не являются новостью в Украине, тут они идут постоянным потоком. Например, не так давно он обвинил Министерство культуры в создании в создании новой коррупционной схемы путем создания Госинспекции культурного наследия, раскритиковал ситуацию на таможне, где, по его словам, дела хуже, чем при Януковиче, а в одной из телепередач рассказал, что из-за коррупции Украина ежегодно теряет 37 миллиардов долларов. Даже если обличитель коррупционеров где-то преувеличивает цифры, к сожалению, по сути он обычно прав. К еще большему сожалению, новости о коррупции в Украине для Украины новостями не являются.