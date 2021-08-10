Планировалось, что президенты встретятся на туркменском курорте «Аваза», где накануне состоялся саммит лидеров стран Центральной Азии. Место не просто красивое, но и подготовленное с точки зрения безопасности и комфорта для vip-персон. Лидеры готовились к встрече и периодически созванивались, уточняя детали. Оставалось уточнить дату саммита.

Саммит глав государств Турции и Туркменистана, проведение которого было запланировано на конец августа, по просьбе турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана перенесен на более поздние сроки. Официальная причина – лесные пожары, от которых пострадали и люди. Однако, экспертное сообщество высказывает и другую точку зрения - встречу отменили по политическим мотивам.

Все изменилось после звонка Эрдогана президенту Гурбангулы Бердымухамедову. По данным госинформагентства ТДХ Эрдоган предложил перенести саммит с августа по более поздние сроки из-за сложной обстановки в Турции, связанной с масштабными лесными пожарами, которые вызвали разрушения и привели к человеческим жертвам. Огонь охватил почти 50 провинций страны. Около 900 человек пострадало, 10 – погибло. Бердымухамедов принял предложение и выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией.

По другой версии, туркменская сторона не дает согласие на вступление Туркменистана в организацию ТЮРКСОЙ (Тюркский совет). Ашхабад настаивает на особом статусе ассоциированного члена в организации. Такой же статус Туркменистан получил, например, в СНГ. Кроме этого, Ашхабад также не соглашается и на полноценное участие в логистических проектах Турции. Именно поэтому - ввиду безрезультативности переговоров, встречу не заявляли официально и откладывали не один раз. Стоит отметить, что под «логистическими» проектами, как говорят местные наблюдатели, подразумевались не только гражданские транспортные, но и военные - в сторону Афганистана, что особенно напрягло туркменские власти.

Кроме этого, остается неразрешенной и проблема туркменских мигрантов в Турции. Анкара рассматривает возможность высылки нескольких тысяч трудовых мигрантов-гастарбайтеров, которые незаконно проживают на территории страны. А это в условиях безработицы власть Турменистана просто пугает, тем более, что речь идет о мотивированных, заряженных на протест людях, которые прожили достаточно времени в Турции, имея относительную свободу действий, главное – возможности для выражения протеста. В Турции, по оценке независимых турецких экспертов, находятся около 750-760 тысяч человек туркмен.

Пожары и внутренние проблемы в Турции могли сказаться на решении Эрдогана, но к дате визита пожары фактически потушили. Результативная поездка и присоединение Туркменистана к Тюркскому Совету могла прибавить очень много очков Эрдогану на внутреннем политическом поле, но он решил не рисковать.