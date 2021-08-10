Армения обстреливает азербайджанские позиции в Кельбаджаре и Кедабеке

Минобороны Азербайджана сообщает об обстрелах позиций азербайджанских военных в направлении Кедабека и Кельбаджара.

Согласно сообщению военного ведомства, подразделения вооруженных сил Армении с 22:00 11 августа до 00:05 12 августа с позиций в поселках Чамбарак, Туджур Чамбаракского района и Ашагы Шорджа Басаркечарского района обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении сел Заманлы и Гаравеллар Кедабекского района и села Зейлик Кельбаджарского района.

Среди личного состава азербайджанской армии потерь нет. Оперативная ситуация находится под контролем подразделений ВС Азербайджана, сообщается в сообщении.