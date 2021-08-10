Разведка США не нашла ответа о происхождении COVID

В ходе двухмесячных расследований причин появления коронавируса американское разведывательное сообщество не смогло выработать единую позицию по этому вопросу. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылками на источники.

Источники утверждают, что после трех месяцев изучения данных разведывательное сообщество все еще склоняется к двум теориям: вирус возник в лаборатории Уханьского института вирусологии либо он естественным образом перешел к людям от животных.

В мае президент США Джо Байден поручил американским спецслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19 и отчитаться о результатах в течение 90 дней.

Срок исполнения поручения Байдена истекает в конце августа, напоминает CNN. Телеканал допускает, что до этого времени проект доклада может подвергнуться значительным изменениям.