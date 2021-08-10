«Люцифер» принес в Европу адскую жару

В провинции Сиракуза на юго-востоке Сицилии в среду была зафиксирована рекордная температура не только для Италии, но и для всей Европы, сообщает ANSA. Столбик термометра там поднялся до 48,8 градусов Цельсия.

Рекорд был поставлен в момент прохождения над европейскими территориями антициклона «Люцифер» из Африки. «Адское» явление принесло с собой не только пекло, но и высокую влажность.

Предыдущий рекорд жары в Европе был установлен в 1977 году - температура в Афинах тогда поднялась до 48 градусов.