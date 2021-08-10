Назван крупнейший импортер российского вооружения

Объем секретного экспорта России увеличился на 61% за первые шесть месяцев текущего года, до $27 млрд. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Отмечается, что экспорт продукции оборонной промышленности, авиа- и судостроения вырос на 31%, до $4,7 млрд, передаёт российское издание. Крупнейшим импортером российской оборонной продукции стала Чехия, которая в мае 2021 года была внесена в список недружественных стран России. Экспорт в эту страну в первом полугодии этого года превысил показатель за последние три года ($683 млн).

В списке секретного экспорта России также оказались летательные аппараты, оружие и боеприпасы (прибыль от них — $4,6 млрд); пшеница, ячмень, кукуруза ($0,8 млрд); изотопы ($0,7); масло подсолнечное ($0,6 млрд).

Согласно информации газеты, $60 млн в статистике приходится на танки и БТР, $78 млн — на военные корабли. Остальные $0,2 млрд относятся к категории «прочее».

Помимо Чехии крупнейшими импортерами российской оборонной продукции также стали Алжир (прибыль от экспорта — $603 млн), Китай ($488 млн), ОАЭ ($401 млн), Индия ($205 млн).