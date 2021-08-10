Пашинян просит Алиева о встрече

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для переговоров по Карабаху и урегулирования региональной ситуации, сообщает Интерфакс.

"Ереван готов возобновить работу трехсторонней комиссии вице-премьеров Азербайджана, Армении и России по разблокировке региональных коммуникаций", - заявил он.

В ходе заседания правительства Пашинян заявил, что Армения готова вовлечься в переговорный процесс с Азербайджаном на высоком и высшем уровне, отметив, что армянская сторона ждет конкретных предложений.