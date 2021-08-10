В Иране скандал: послы России и Великобритании устроили «Тегеран-43»

Фотография посла России в Иране Левана Джагаряна с новоназначенным в Тегеран британским послом Саймоном Шерклиффом вызвала дипломатический скандал.

Как сообщают иранские СМИ, российский посол встретился со своим новым коллегой в своей дипломатической резиденции. После этого они сфотографировались на лестнице, где проходила историческая Тегеранская конференция 1943 года. И это фото напомнило известную фотографию Сталина, Черчилля и Рузвельта.

Иранские официальные лица восприняли это как неуважение. Председатель иранского парламента Мухаммед Галибаф, раскритиковав российского и британского послов, назвал это фото «странным» и призвал МИД разобраться в этом вопросе.

Галибаф написал в Twitter, что проявленная российским и британским послами эта дипломатическая бестактность подлежит безотлагательному рассмотрению. Председатель парламента призвал послов немедленно извиниться.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф также подверг это фото серьезной критике. «Сегодня я увидел неуместное фото. Август 2021 года – это не август 1941-го и не декабрь 1943-го. Иранский народ на переговорах по ядерному соглашению показал, что его судьба никогда не может зависеть от решений зарубежных послов и государств», - написал в Twitter Зариф.

Напомним, в иранском обществе Тегеранская конференция 1943 года, на которой встречались главы СССР, США и Великобритании чтобы обсудить ход Второй мировой войны, воспринимается неоднозначно. Эта встреча вспоминается как агрессия против суверенитета Ирана. В этом смысле фото вызвало большую волну критики во всех слоях общества, соцсетях Ирана.