В Иране скандал: послы России и Великобритании устроили «Тегеран-43»
Фотография посла России в Иране Левана Джагаряна с новоназначенным в Тегеран британским послом Саймоном Шерклиффом вызвала дипломатический скандал.
Как сообщают иранские СМИ, российский посол встретился со своим новым коллегой в своей дипломатической резиденции. После этого они сфотографировались на лестнице, где проходила историческая Тегеранская конференция 1943 года. И это фото напомнило известную фотографию Сталина, Черчилля и Рузвельта.
Иранские официальные лица восприняли это как неуважение. Председатель иранского парламента Мухаммед Галибаф, раскритиковав российского и британского послов, назвал это фото «странным» и призвал МИД разобраться в этом вопросе.
Галибаф написал в Twitter, что проявленная российским и британским послами эта дипломатическая бестактность подлежит безотлагательному рассмотрению. Председатель парламента призвал послов немедленно извиниться.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф также подверг это фото серьезной критике. «Сегодня я увидел неуместное фото. Август 2021 года – это не август 1941-го и не декабрь 1943-го. Иранский народ на переговорах по ядерному соглашению показал, что его судьба никогда не может зависеть от решений зарубежных послов и государств», - написал в Twitter Зариф.
I saw an extremely inappropriate picture today.— Javad Zarif (@JZarif) August 11, 2021
Need I remind all that Aug. 2021 is neither Aug. 1941 nor Dec. 1943.
The Iranian people have shown—including during the JCPOA talks—that their destiny can NEVER be subject to decisions in foreign embassies or by foreign powers. pic.twitter.com/0syILRec5q
Напомним, в иранском обществе Тегеранская конференция 1943 года, на которой встречались главы СССР, США и Великобритании чтобы обсудить ход Второй мировой войны, воспринимается неоднозначно. Эта встреча вспоминается как агрессия против суверенитета Ирана. В этом смысле фото вызвало большую волну критики во всех слоях общества, соцсетях Ирана.