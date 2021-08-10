«Я пристрастился к этому чаю и привык пить его в пиалах в Средней Азии» , - говорит Реза.

«Не люблю средневековье, оно было слишком жестоким. Кстати, ведь в Иране не пьют такой чай, тем более в пиалах», - уточняю у своего визави.

«В Баку я люблю оставаться в Старом городе, незримо ощущается аура средневековья» , - рассказывает Дегати и с восточной гостеприимностью разливает в пиалу ароматный чай, в который добавлены лепестки роз.

Мы давно условились о встрече. Наконец, я спускаюсь по узким улочкам Ичери Шехер (Старого города) на встречу к великому фотографу, на встречу с целой эпохой…

Мы познакомились с выдающимся иранским и французским фотографом Резой Дегати по пути в Агдам. Позже пересеклись и на Джыдыр-дюзю в Шуше. Конечно же, еще с начала 1990-х годов я, как и миллионы азербайджанцев, был наслышан о легендарном фотографе современности, который запечатлел в своем объективе целую эпоху: исламскую революцию в Иране, вторжение израильских войск в Бейрут, войну в Афганистане, геноцид в Руанде, первую карабах скую войну… Реза – человек уникальной, но и злополучной судьбы, которая забрасывала его из одной горячей точки в другую. Над головой свистели пули, под ногами взрывались гранаты, он с достоинством вынес пытки в жестокой тюрьме зловещей SAVAK… Но остался в живых, ибо слишком велика была страсть к самой жизни.

- Лучшие годы жизни вы посвятили борьбе с шахским режимом Пехлеви. В 22 года вас приговорили к 3 годам лишения свободы. И вы отсидели от звонка до звонка. Пытки, тюрьма, лагеря, исключение из университета… столько жертв вы отдали в своей борьбе, которая завершилась приходом к власти теократических сил. И в результате революции Иран в своем развитии был отброшен на 100 лет назад. Сожалеете ли вы, что бросились на борьбу с шахом?

- (Улыбка моего собеседника исчезает так же быстро, как и появляется, потом долго вздыхает и устремляет какой-то отрешенный взгляд в пространство. Возникает пауза. Предлагаю собеседнику закурить. Но он не хочет, говорит, что курит очень редко, обычно с друзьями после застолья… Через несколько минут, после долгой паузы, собравшись силами и мыслями, начинает отвечать на мой первый трудный вопрос – Э.Ф.)

Я постоянно думаю над этим. Спрашиваю самого себя – почему же именно так произошло?

Я попал в революционное движение исключительно из-за моей привязанности к фотоискусству. Моя борьба отражалась в сделанных мной фотографиях. В фотореальности шахского Ирана. Я показывал в своих фотографиях несправедливость и неравенство, несметное обогащение узкой прослойки иранского общества и нищету абсолютного большинства людей. Я показывал социальную поляризацию. Меня с юности возмущал социальный контраст в иранском обществе.

Мое сердце разрывалось. С одной стороны кучка миллиардеров, а с другой – нищий народ. Меня посадили в тюрьму в возрасте 22 года. И до 25 лет я провел в застенках. Но эти годы стали для меня жизненными университетами. В шахском Иране действовали политические тюрьмы. К примеру, в нашей тюрьме сидели около 4-5 тысяч представителей интеллигенции. Со мной сидели известные писатели, поэты, режиссеры, философы, лучшие представители иранской интеллигенции. Чтобы держать нас в узде, порой в наши бараки отправляли и криминальные элементы, создавали искусственные конфликты…

Представьте себе, какой-нибудь 22-летний азербайджанец попадает в одну тюремную камеру с Анаром, Рустамом Ибрагимбековым, Фархадом Бадалбейли. Это же самый лучший университет. Я многому научился у этих людей. Все мы верили в победу дела революции. Верили, что наступит демократия и иранцы обретут политические свободы. Тогда мы искренне верили в это…

- Вы затронули именно социальный аспект среди всех проблем иранского общества. Подчеркнув свое возмущение обогащением одной прослойки. Вы были левым? Социалистом? Сторонником марксистско-ленинской «Туде»?

- Нет-нет. Я не примкнул ни к одной политической партии. И вообще я был вне партийных и политических идеологий. Но в тот период произошло условное разделение протестной, оппозиционной силы на две части. Религиозных людей, выступавших против власти, клеймили как религиозных фундаменталистов. А светских оппозиционеров шельмовали ярлыком просоветских левых элементов.

Допустим, кто-то не совершал намаз, но выступал против шаха. Этого оппозиционера автоматически записывали в стан левого движения. А стоило какому-нибудь правоверному мусульманину выступить с критикой в адрес правительства, как он в глазах власти становился в ряд религиозных оппозиционеров.

Я же исповедовал ценности свободы, равенства и справедливости. Если этим идеям служат левые идеи, значит, я был левым (Смеется – Э.Ф.). В период шахского правления выезжал в разные провинции Ирана и фотографировал жизнь простых иранцев. А затем после занятий расклеивал эти фотографии на улицах Тегерана. Долгое время никто не подозревал меня. Все задавались вопросом: кто же этот смельчак? (Смеется – Э.Ф.) Ведь в шахском Иране не было свободных СМИ. Все телеканалы и газеты находились в руках власти. Жители Тегерана собирались и с большим интересом смотрели на запечатленную мной реальную жизнь в провинции. Люди в Тегеране и не подозревали о царствующей в провинции нищете. В то время фотоискусство превратилось в главное оружие инакомыслящих. Я просто снимал и показывал быт простых иранцев, чем шокировал тегеранскую публику.

- А где вы проявляли фотопленку?

- У себя дома. У меня была мини-лаборатория, где я и проявлял фотографии. Даже мои родные – родители, братья и сестры не знали о ее существовании. Ночью выходил на улицы и приклеивал эти фотографии на стены зданий на центральных улицах. И над фотографиями оставлял прокламации примерно такого содержания: «В Ардебиле люди страдают от нищеты». Или «Взгляните, как в Мараге ваши соотечественники нуждаются в хлебе насущном». Многим это сейчас, в наш век информационных и инновационных революций, может показаться немыслимым. Но одна фотография с надписью или слоганом могла вызвать недовольство и протест тысяч людей. Это было мощное идеологическое и пропагандистское оружие. На утро перед моими фотостендами на улицах собирались толпы людей. И я подбирался к этим толпам и подслушивал обсуждения, отзывы и возмущения прохожих. Я вел эту деятельность на протяжении нескольких лет. До моего ареста спецслужбы и не подозревали, что один человек и ведет такую работу на улицах Тегерана. Меня 5 месяцев ежедневно подвергали пыткам. Это были страшные пытки.

- Кто проводил пытки? Сотрудники SAVAK (Министерство госбезопасности при Пехлеви)?

- А кто же еще? Конечно, SAVAK. Они подвергали меня самым невероятным и немыслимым пыткам, требуя назвать имена сообщников. Порой просил Бога об избавлении – смерти. Это были невыносимые пытки! А кого я мог назвать? Ведь всю эту работу проводил я один. Но они не верили и продолжали пытать меня электрическим током, били фалакой – специальным орудием для наказания ударами по босым ступням. У меня разрывались ступни, кожа, шла кровь и после истязаний неделями не мог стоять на ногах. Долгие годы после этого в тюрьме не мог избавиться от крови при мочеиспускании…

Спецслужбы полагали, что я являюсь членом какой-то подпольной организации, управляемой из-за рубежа. Но я отвечал, что это ложь, и нет никакой организации, что я - один. Но мне не верили и продолжали пытать и избивать. Лишь спустя 5 месяцев от меня отстали, потому что поняли – самый стойкий узник не выдержал бы таких мучений и сказал бы правду.

- А кто вас предал? Кто донес спецслужбам? Как они вышли на вас?

- Вы не поверите, но никто! За три года до моего ареста я проходил стажировку в Тебризе. И там сблизился с группой студентов. Мы часто обсуждали сложившуюся критическую ситуацию в стране и были едины во мнении необходимости изменения существующего строя. Потом я вернулся в Тегеран. И одного из студентов арестовали по другому делу. Любого арестованного по политическим мотивам подвергали пыткам. И во время пыток арестованный студент стал произносить имена всех людей, которые при нем критиковали правительство. Так он в длинном списке произнес и мое имя. Спецслужбы взяли меня под контроль и начали слежку.

- А за что его арестовали?

- В шахском Иране могли арестовать человека за наличие в его библиотеке произведений Карла Маркса…

Таким образом, SAVAK начал следить за мной. И как-то они обнаружили, что именно я и есть возмутитель спокойствия в Тегеране.

Теперь, возвращаясь к вашему главному вопросу, я долго размышлял над единственным вопросом всей моей жизни: почему же иранская революция завершилась поражением и мы не смогли обрести демократию и политические свободы? Иран, как говорят британцы, это «первое государство» в современном понимании философии государства. И это древнее государство насчитывает 2500-летнюю историю. На протяжении своей великой истории иранская государственность зиждилась на двух основополагающих столпах – монархическом (командно-административном) и религиозно-духовном институтах власти. К тому же, задача религиозно-духовного института заключалась в культивировании идеи абсолютизации самой монархической власти. Революция в Иране не просто сместила шаха, но изменила модель функционирования традиционного иранского государства и систему взаимоотношений двух институтов. То есть в определенный момент произошло столкновение интересов этих двух институтов. Шах хотел и пытался узурпировать власть религиозного института, а, в свою очередь, духовенство, почувствовав ущемление своих интересов, решило сместить недоговороспособного монарха. К сожалению, революции не удалось полностью сломать традиционное государственное устройство монархического Ирана. Ушел один столп, а второй остался. И не просто остался, а поглотил весь институт командно-административной системы. В результате произошло становление гегемона-муллы. Это такая же монархическая форма правления. Просто во главе системы стоит не шах, а шах-мулла. Произошло слияние мечети с административной властью.

- Создан второй Ватикан. Шиитский Ватикан…

- Увы. Я каждый день задаю себе одни и те же вопросы: против чего мы боролись и сидели в тюрьмах? Против коррупции? Но она процветает. Против деспотии? Но она преуспевает. Против лжи и цинизма? Но цинизм превратили в государственную идеологию нынешнего режима.

Однако, на мой взгляд, перерожденный во власть абсолютистского духовенства монархический строй исчерпал себя. Очень скоро начнется прерванный в конце 1970-х годов процесс борьбы за народовластие (демократию) и политические свободы.

- А почему же все-таки этот процесс прервался? Почему вы не смогли завершить процесс устранения второго столпа? Когда я говорю – вы, подразумеваю революционное поколение…

- На протяжении десятилетий духовенство пыталось сместить шахскую власть. За столетия шииты научились организованной и разветвленной борьбе. Шиизм – самая совершенная, разветвленная сеть на Востоке. С развитой и построенной на авторитетах иерархической системой. Вот почему интеллигенция и левые, то есть просвещенная часть иранского общества, которую вы называете революционной силой, проиграла в борьбе этой совершенной разветвленной сети. У нас не было таких организационных возможностей и структур, как у них. Каждая мечеть являлась их ячейкой. А имам мечети - главой отряда. То есть это была организованная и сплоченная сила.

Иранский Мирза Алекпер Сабир – интеллектуал и реформатор Ахмед Кесрави, убитый шиитскими фанатиками в середине прошлого века, в своей знаменитой речи сказал, что народ Ирана избавится от этого порочного духовенства лишь тогда, когда муллы покажут народу свое истинное лицо. Они могли показать свое истинное лицо, лишь завладев всей полнотой власти…

Возвращаясь к вашему первому вопросу – сожалею ли, что боролся против шаха? Да, не было свобод и плюрализма, нас преследовали и сажали в тюрьмы, но ведь не было и такой вакханалии, как при духовенстве.

- Значит, все же при шахе было лучше?

- Конечно лучше. Это даже несравнимо. Белое и черное. В чем была главная ошибка шаха?

- В чем?

- Вместо того чтобы объединить интеллигенцию вокруг себя и обрести поддержку прогрессивных сил общества, шах начал ими заполнять свои тюрьмы. Тем самым он лишился большой социальной поддержки.

- Удалось ли вам позже в эмиграции встретиться с представителями дома Пехлеви? С шахиней Фарах или сыном шаха?

- Случайно встречались на приемах. Но я не подходил к ним. Не общались.

- Почему? Разве вам не интересно было послушать их исповедь?

- Нет. Зачем? Они все знают обо мне. Знают, как поступили со мной. Что я им скажу? Почему вы арестовали всю страну?

- В 1999 году в Тебризе я нашел внука Саттархана. Он работает врачом. Знаете, что мне показалось странным? Внук основоположника борьбы за автономию Южного Азербайджана совершенно далек от национального самопознания и самосознания. То есть он так и сказал, что его Родина – это целый и неделимый Иран.

(Продолжение следует)