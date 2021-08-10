Победивший азербайджанского борца Садулаев не дождался подарка в миллион долларов

Депутат Госдумы России Магомед Гаджиев, который пообещал поощрить своего земляка борца Абдулрашида Садулаева, не сдержал своих слов. Оказалось, что новость про один миллион долларов за победу на Играх в Токио стала фейком, пишут российские СМИ.

Сообщается, что представитель парламентария заверил, что депутат просто так пригласил двукратного олимпийского чемпиона в гости, чтобы поздравить с победой. Однако при этом Садулаев сообщил, что ждет подарка от Гаджиева в своем аккаунте Instagram. Но сумма вознаграждения в посте не значится.

Россиянин по ходу турнира победил в 1/8 финала азербайджанского борца Шарифа Шарифова из Азербайджана 5:0. Потом в четвертьфинале обошел грузина Элизбара Одикадзе, одержав победу 10:0. В полуфинале не смог побороть россиянина кубинец Рейнерис Салас Перес, он уступил со счетом 0:4 нашему спортсмену. В финальном поединке в весовой категории до 97 кг Садулаев победил чемпиона Игр-2016 американца Кайла Снайдера со счетом 6:3.