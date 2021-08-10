Победивший азербайджанского борца Садулаев не дождался подарка в миллион долларов

Отдел информации

Депутат Госдумы России Магомед Гаджиев, который пообещал поощрить своего земляка борца Абдулрашида Садулаева, не сдержал своих слов. Оказалось, что новость про один миллион долларов за победу на Играх в Токио стала фейком, пишут российские СМИ.

Сообщается, что представитель парламентария заверил, что депутат просто так пригласил двукратного олимпийского чемпиона в гости, чтобы поздравить с победой. Однако при этом Садулаев сообщил, что ждет подарка от Гаджиева в своем аккаунте Instagram. Но сумма вознаграждения в посте не значится.

Россиянин по ходу турнира победил в 1/8 финала азербайджанского борца Шарифа Шарифова из Азербайджана 5:0. Потом в четвертьфинале обошел грузина Элизбара Одикадзе, одержав победу 10:0. В полуфинале не смог побороть россиянина кубинец Рейнерис Салас Перес, он уступил со счетом 0:4 нашему спортсмену. В финальном поединке в весовой категории до 97 кг Садулаев победил чемпиона Игр-2016 американца Кайла Снайдера со счетом 6:3.