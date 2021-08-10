Всемирно известные азербайджанские врачи-исследователи по собственной инициативе и при организационной поддержке Министерства здравоохранения и Фонда YAŞAT проводят медобследование ветеранов Отечественной войны.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава, с 12 по 14 августа в Бакинском центре здоровья профессор Копенгагенского университета по неврологии, президент Международного общества головной боли Масуд Ашина, доцент Медицинской школы при Гарвардском университете (США), директор Бостонского центра головной боли Саид Ашина, научный сотрудник Центра головной боли и неврологии Копенгагенского университета Хаган Ашина проводят плановое медицинское обследование на имеющиеся жалобы и лечение участников Отечественной войны.

Несмотря на долгие годы проживания вдали от Азербайджана, профессор Масуд Ашина никогда не забывает свою историческую Родину, работает в тесном контакте с азербайджанской диаспорой, оказывает поддержку соотечественникам. Распоряжением президента Ильхама Алиева Масуд Ашина назначен членом Попечительского совета Фонда YAŞAT.